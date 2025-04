Zámořská liga v pondělí zveřejnila, že ve druhé polovině základní části se trikoty s jménem Dončič vyšvihly v oficiálních obchodech na první místo prodejů.

Že nejde o jen tak ledajaký počin, hovoří fakt, že od sezony 2012/2013 se na čele této statistiky nevyhříval nikdo jiný než Dončičův spoluhráč LeBron James či Stephen Curry z Golden State Warriors. Navíc se to rodákovi z Lublaně podařilo jako vůbec prvnímu Evropanovi v historii soutěže!

I tohle je efekt nečekaného únorového trejdu. Přitom nejde o levnou záležitost. Cenovka dresu? Kolem osmdesáti dolarů. Přesto po oznámení výměny první várku ve zlaté barvě Lakers příznivci okamžitě vykoupili.

Luka Dončič z LA Lakers slaví během utkání s Dallas Mavericks.

NBA přesný počet prodaných kusů neuvádí. Jen pro představu se ale odhaduje, že za loňský rok fanoušci koupili tři miliony oficiálních trikotů se jmenovkou Jamese, na čemž klub mohl vydělat více než 200 milionů dolarů.

Jamesovi podle aktuálních údajů patří třetí místo. Není divu, že Lakers figurují na prvním místě co do počtu prodaných všech fanouškovských předmětů.

V popularitě vládnou i ve virtuálním prostředí. Na sociálních sítích a dalších digitálních platformách videa se Slovincem napočítala 1,82 miliardy shlédnutí, což ho řadí na třetí místo za Curryho (2,56 miliardy) a Jamese (3,23 miliardy).

A třeba ostře sledovaný dubnový návrat hvězdy na palubovku Dallasu sledovalo jen na kanálu ESPN 2,26 milionu diváků, což je nejvíc v sezoně, pokud se nepočítají zápasy během Vánoc.

Takovým číslům se nelze divit.

Výměna století, tak se o datu 2. února hovořilo. Ještě pár dní před ním nebyl ani náznak, co se stane. Dokonce i samotný Dončič se o své budoucnosti dozvěděl až na poslední chvíli.

Už se chystal ke spánku, když se dozvěděl onu novinku: Budeš hrát za Lakers!

„Každý je zaskočený a teď si představte, jak jsem musel být překvapený já,“ popisoval posléze. „Hned jsem se ujišťoval, jestli nejde o apríl. Nemohl jsem tomu uvěřit, Dallas byl mým domovem... Ale nyní mám možnost hrát za nejlepší klub na světě a moc se na to těším.“

Dončič byl s Mavericks spjatý od roku 2018, kdy do něj po draftu zamířil jako devatenáctiletý z Realu Madrid. Loni byl nejlepším střelcem základní části a v play off pomohl týmu až do finále. Fanoušci se těšili, že je i přes opakované zdravotní trable dotáhne jednou až na výsluní. Jenže takřka zničehonic nastal třesk. Dallas ho vyměnil za jinou hvězdu Anthonyho Davise.

Důvod? Generální manažer Nico Harrison se pod tlakem oháněl poučkou, že obrana vyhrává tituly. A Dallas přece díky Davisovi, který byl třikrát zvolen do nejlepší defenzivní pětky NBA, posílil pod košem.

„Věřím, že s takovým pivotem, který má v povaze bránit, budeme mít větší šance. Máme tým na to, abychom vyhrávali teď i v budoucnu,“ řekl tehdy Harrison pro ESPN.

A Lakers by byli za podivíny, pokud by příchod výjimečného střelce odmítli.

Luka Dončič (vlevo) a LeBron James v dresech Los Angeles Lakers

Jenže Davis vinou zdravotních problémů stihl po přestupu jen devět utkání, Dončič naskočil do osmadvaceti; celkem si připsal 789 bodů, 28,2 na zápas.

Vyhověl si s Jamesem. Když oba mají den? Stačí jim jen nahrát a prakticky rozhodnou utkání. Třeba když se Dončič představil v Dallasu, blýskl se 45 body.

A čísla prodaných dresů letí stále vzhůru.