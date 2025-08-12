Čtrnáct kilo dole, pohodu zajišťují Lakers. Dončič může vyhlížet i starého známého

Staví ho do klíčové role. Od generálního manažera Roba Pelinky k němu směřují komplimenty. Jako „podpisový bonus“ dostal setkání s oblíbenou kapelou Backstreet Boys v Las Vegas.
A zatím posledním střípkem pečlivé klubové snahy je angažování kondičního kouče Jeremyho Holsoppleho, o kterém informoval uznávaný novinář Marc Stein.
Dončič a Holsopple se schází znovu po více než roce.
Oba totiž potkal společný osud: v Dallasu se stali nežádoucími osobami a s organizací se museli rozloučit.
Zahrnut láskou i penězi. Dončič prodloužil o tři roky smlouvu s LA Lakers
Respektovaný kondiční kouč se balil po skončení sezony 2023/24, místními fanoušky uctívaný ostrostřelec se nuceně stěhoval letos v únoru.
Dončič si spolupráci s Holsopplem, který u Mavericks působil téměř jedenáct let, pochvaloval. Jeho vyhazov pak nesl nelibě a v zákulisí se podle ESPN nesly zvěsti o stížnostech: „Zbavují se všech, které mám rád!“
Ještě předtím z organizace odešel Casey Smith, ředitel zodpovědný za zdraví a výkonnost hráčů. Ten na přípravu basketbalistů dohlížel v Dallasu i z pozice trenéra dlouhých 19 let a sedm měsíců.
Když skončil, okamžitě po něm sáhli New York Knicks.
DOHLED NAD HVĚZDAMI. Casey Smith byl nablízku oporám Dallas Mavericks téměř dvacet let. Kontroloval zdravotní stav Dirka Nowitzkého i Luky Dončiče.
Stejně trpce bral Dončič i konec odborníka na manuální terapii Caseyho Spanglera.
V Los Angeles o rozladěnou hvězdu rozhodně nestojí, a tak mu v mnohém vycházejí vstříc. Jaká kouzla totiž dokáže muž s číslem 77 na zádech, když je v ideálním rozpoložení, nejen v Kalifornii moc dobře ví.
Přes léto navíc slovinský basketbalista zapracoval na fyzické stránce, na první pohled vypadá nachystaný na ostrý zápřah, který ještě umocní letošní EuroBasket.
Už v přípravném zápase proti Německu, který sledovala zaplněná lublaňská arena Stožice, působil o poznání agilnější než v uplynulé sezoně.
„Loni jsem hrál do června, nebylo moc času a energie na intenzivnější tréninkový režim,“ líčil Dončič po příletu do Slovinska.
Nyní přes léto shodil čtrnáct kilo a také si po sezoně dal měsíční pauzu od basketbalu: „Prvních pár dní mi chyběl, ale mám rád i jiné sporty, takže jsem byl celou dobu fyzicky aktivní.“
To vše jsou dobré zprávy pro Lakers.
Plnění Dončičových přání se tak může losangeleskému celku vyplatit.