Dončič v NBA nasázel 50 bodů a pomohl Dallasu k výhře v Houstonu

Dončič zaostal o pouhý bod za svým kariérním maximem, které zaznamenal v únoru proti Clippers. „Někdy prostě víte, že na sebe musíte vzít víc střel než obvykle. Když jste v laufu, cítíte, že vám do koše spadne úplně všechno,“ uvedl.

„Luka je Luka, je to nejlepší hráč na světě. Dnes nám to opět dokázal, nevím, co víc bych o něm měl říct,“ přidal trenér Dallasu Jason Kidd.

Mavericks v utkání vedli až o 16 bodů, třetí čtvrtinu ale prohráli 20:34 a v poslední museli obracet. Soupeř je přeskákal 45:34 a přehrál ve vymezeném území 46:32, Dallas si ale pomohl 16 trojkami ze 44 pokusů, Rockets jen osmi.

Nejhoršímu celku Západní konference tak nestačilo ani 24 bodů a 10 doskoků Jabariho Smithe Jr. či 23 bodů Jalena Greena. „Nehrajeme dobře, naše bilance není dobrá. Musíme přijít na to, jak se vrátit zpět do hry,“ řekl Smith.

Důležitý triumf v nabité Východní konferenci si připsala Atlanta, která smetla Detroit. Pomohli jí k tomu především Dejounte Murray a Trae Young, oba s 26 body, přičemž Young rozdal i 13 asistencí. Na druhé straně se blýskl Bojan Bogdanovič, který táhl Pistons s 23 body. Hawks vedli až o 28 bodů.

Vít Krejčí naskočil na poslední dvě minuty a 37 sekund, když spolu s dalšími náhradníky nastoupil za už rozhodnutého stavu. Do statistik se nezapsal, jeho bilance tak zůstává na průměrech sedm minut a 1,7 bodů za 14 utkání.

Parádním střeleckým výkonem se blýskl Joel Embiid, jenž 44 body pomohl Philadelphii k výhře 119:114 nad Clippers. Sekundoval mu James Harden s triple doublem, který čítal 21 asistencí, 20 bodů a 11 doskoků. Soupeři naopak nestačilo 28 bodů uzdravené hvězdy týmu Kawhiho Leonarda.

Celkem 44 body se blýskl rovněž Shai Gilgeous-Alexander, přidal také 10 doskočených míčů a šest přihrávek, Thunder však po prodloužení podlehli New Orleans 125:128. Soupeře při absenci Ziona Williamsona vedlo hned sedm dvouciferných střelců, nejvíc pak Trey Murphy s 23 body.

Na 44 bodů se dostal také křídelník New Yorku R. J. Barrett, navíc proměnil všech šest tříbodových pokusů, ale ani to porážce 117:118 s Chicagem nezabránilo. Proti byli hlavně Zach LaVine s 33 body, DeMar DeRozan s 25 body a 10 asistencemi nebo Nikola Vučevič s 21 body.

Zazářil rovněž střelec Indiany Tyrese Haliburton, jenž 43 body pomohl k triumfu Pacers 111:108 na hřišti Miami. Jak 43 bodů, tak 10 úspěšných trojek jsou jeho kariérními maximy, a to pouze týden poté, co proti stejnému týmu zůstal na jediném bodu při střelbě 0/9.