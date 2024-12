Špatná zpráva pro Dallas. Zraněný Dončič bude mimo hru nejspíš delší dobu

„Všechny nás to žere, to je jasné,“ řekl další rozehrávač Dallasu Kyrie Irving, který v zápase nastřílel 39 bodů. Přesto jeho tým podlehl Minnesotě 99:105. „Modlíme se za Luku, aby se rychle uzdravil. Ať to bude trvat jakkoli dlouho, musíme se s tím vyrovnat. Tak to prostě chodí,“ dodal Irving.

Dončič už v této sezoně kvůli různým zdravotním problémům vynechal osm utkání. Z 22 odehraných zápasů má průměr 28,1 bodu a je šestý v tabulce střelců. Dallas figuruje s bilancí 19 výher a 11 porážek na čtvrtém místě Západní konference.