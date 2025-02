Jeden chtěl koukat na film, druhý skoro spal. Davis i Dončič poprvé o výměně

Zámořským novinářům Dončič i Davis poprvé rozsáhleji vyprávěli o uplynulých dnech.

Slovinec na tiskové konferenci líčil, jak už v sobotu večer usínal, když mu zazvonil telefon a z něj uslyšel šokující oznámení o výměně k Lakers. „Každý je zaskočený a teď si představte, jak jsem musel být překvapený já. Hned jsem se ujišťoval, jestli to není apríl. Nemohl jsem tomu uvěřit, Dallas byl mým domovem... Ale nyní mám možnost hrát za nejlepší klub na světě a moc se na to těším.“

Obdobně nepřipraveného zastihla zpráva o trejdu i Davise, večer si zrovna s manželkou chystali pustit film, když i jeho z pohody vytrhlo vyzvánění.

„O ničem jsem nevěděl. Ještě krátce předtím jsem poslal týmu zprávu a gratuloval jsem jim k výhře nad Knicks,“ vyprávěl vytáhlý Američan. „O hodinu později jsem zjistil, že už součástí týmu nejsem. Ale už je to za mnou a chci teď pomoci Dallasu.“

Tuší totiž, že fanoušci Mavericks se budou smiřovat se ztrátou klubové ikony těžce. „Odchod takového velikána je docela věc, co?“ zamyslel se a pokračoval: „Takže se budu snažit odvést svůj díl práce a pomoci Nicovi (generálnímu manažeru Harrisonovi) i celé organizaci. Chceme se zlepšovat a to je jediný správný přístup.“

Anthony Davis (vlevo) se po prohře Dallasu zdraví s Joelem Embiidem.

V kabině se potká s dobře známým koučem Jasonem Kiddem, který ho vedl jako asistent trenéra při titulovém tažení Lakers v roce 2020, těší se i na spolupráci s Kyriem Irvingem.

Také opora Mavericks ovšem ještě vstřebává události posledních dnů. „Zpočátku jsem byl v šoku, ani si nechci představovat, jaké to je, když už pomalu spíte a najednou se dozvíte, že v klubu končíte. Řekl bych, že jsem ještě trochu v procesu truchlení, chybí mi můj bratr, zažili jsme toho spoustu a vytvořili mezi sebou pouto, které přesahuje basketbal,“ popisoval Irving.

„Teď musíme nováčky všichni přivítat s otevřenou náručí, Max (Christie) a AD jsou skvělými hráči, věřím, že my pomůžeme jim a oni nám.“

V Kalifornii zase odchod parťáka vstřebával LeBron James, čtyřicetiletý tahoun Lakers líčil: „Těžko popsat, co jsem prožíval. Když jsem to slyšel poprvé, myslel jsem si, že je to podvod, nějaký hoax. Ale AD se mi ozval na FaceTime, docela dlouho jsme si povídali. Když jsme hovor ukončili, pořád mi to nepřipadalo skutečné. Tak to bylo do chvíle, než jsem mezi námi neuviděl Luku a pak ještě video s Anthonym na tréninku Dallasu. Tehdy mi konečně došlo, že je to doopravdy.“

Luka Dončič si vyměňuje postřehy s LeBronem Jamesem.

Na souhru se slovinským střelcem se už nemůže dočkat: „Luka byl už poměrně dlouho mým oblíbeným hráčem NBA.“

A že by snad kvůli příchodu Dončiče ztratil pozornost? O to se vůbec nebojí, kdyby byl prý na pochybách o své pozici, dávno by se zbavil klauzule, která brání jeho výměně. „Teď je mým úkolem klukům pomoct, aby zapadli do týmu,“ volil James podobná slova jako Irving.

Během utkání s Clippers ho několikrát zachytily kamery v rozhovoru s Dončičem, oběma často na tváři vysvitl úsměv.

Slovinec navíc na tiskové konferenci přiznal: „Je sen s ním být v jednom týmu. Vždycky jsem k němu vzhlížel a nyní mám možnost se od něj spoustu věcí naučit.“

Luka Dončič pózuje s dresem LA Lakers. Rob Pelinka, viceprezident a generální manažer Los Angeles Lakers, na tiskové konferenci s Lukou Dončičem.

Dalším z jeho vzorů byl Kobe Bryant, jedna z legend Lakers. „Už před lety, kdy jsme se viděli poprvé, jsem byl zaskočený, že znal mé jméno,“ zavzpomínal.

Teď na seznam hráčů, kteří nastoupili v charakteristickém zlato-fialovém dresu, přibude i on.

„Myslím si, že spojení Luky Dončiče s Los Angeles Lakers je obrovským okamžikem v historii NBA,“ prohlásil Rob Pelinka, viceprezident a generální manažer klubu. „Získali jsme pětadvacetiletou globální superhvězdu, která bude nastupovat za jednu z nejpopulárnějších a nejznámějších basketbalových značek na světě. Když se tyto dvě síly spojí dohromady, přinese to basketbalovému světu radost.“