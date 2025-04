Luisa Vydrová ve Spojených státech amerických působí na University of Texas at El Paso. | foto: UTEP Women’s Basketball / Facebook

Někdejší česká mládežnická reprezentantka v zámoří posbírala životní i basketbalové zkušenosti stejně jako řadu nečekaných poznatků a zážitků. Vždyť kdo může vyprávět o pravidelných večeřích s nejvěrnějšími fanoušky?

„V hale je pro tyto příležitosti velká místnost. Trenérka tomu říkala speed dating (rychlé rande), po dvojicích jsme chodily od stolu ke stolu a povídaly si nimi. Ptali se nás, jak jsme se z Evropy dostaly až do El Pasa a jak se nám ve městě líbí,“ líčí dvacetiletá basketbalistka.

Luisa Vydrová * 11. července 2004 Česká basketbalistka, prošla mládežnickými reprezentačními výběry, se kterými se loni rozloučila třetím místem na druhodivizním EuroBasketu U20 a návratem mezi elitu. Pomohla k němu v průměru 6,6 body a 5,9 doskoky. Na domácích palubovkách hrála za pražskou BA Sparta i Strakonice. V roce 2023 odešla na University of Texas at El Paso (UTEP), kde studovala mezinárodní obchod. Basketbalu se věnuje i její starší sestra Julie, aktuálně působí v Hradci Králové.

A líbilo?

Musely jsme říkat, jak jsme spokojené. (smích) Ale opravdu, lidi tam jsou příjemní, cítila jsem se vítaná, skoro jako v rodině.

Jaké pak byly reakce v Česku, když se někdo dozvěděl, kde jste hrála?

Všichni mi říkali: ‚Ty jo, u hranic s Mexikem. Jaké to tam bylo?‘ Odpovídám, že vlastně v pohodě. Viděla jsem, jak vypadá hranice, ale nikdy jsem za ní nebyla, protože mi to nedoporučovali, obzvlášť když neumím dobře španělsky a nejsem z Ameriky. Ve městě jsem se cítila bezpečně, a tím, že tam má základnu americká armáda, se v okolí nic velkého nedělo.

Ale blízkosti Mexika si asi nejde nevšimnout, viďte?

Hranice je velká, postavili tam dva ploty. Nicméně musím říct, že blízkost Mexika jsem cítila spíše proto, že se v El Pasu mluví hodně španělsky. I ve škole nám profesoři říkali, že můžeme psát eseje ve španělštině. V tom měly moje dvě spoluhráčky ze Španělska docela výhodu. Jinak je město hodně multikulturní, velkou část obyvatel tvoří Hispánci.

Různorodost se ukázala i v historii. V roce 1966, v časech rasové segregace, se stal univerzitní tým Dona Haskinse prvním, který vyhrál turnaj NCAA s pěti černošskými basketbalisty v základní sestavě. Připomíná se toto vítězství na univerzitě často?

Pro ně je to dodnes největší úspěch, točil se o tom i film (Cesta za vítězstvím, 2006). A mě na to upozorňovali hned, co jsem přijela. Po trenérovi Haskinsovi je v El Pasu pojmenovaná hala, kde jsme hrály. Postavili mu i sochu, jeho tým tam je vyobrazen na velkém plakátu.

Haskins působil na University of Texas v El Pasu (dříve Texas Western College) 38 let, vzpomínají na něj i současní koučové?

Naše paní trenérka (Keitha Adamsová, v El Pasu strávila s přestávkou už 18 sezon) ho osobně znala, vyprávěla nám, jaký byl. Obdivuje jeho emotivnost, na basketbalu mu záleželo a hráči k němu měli obrovský respekt.

Váš tým byl taky něčím speciální?

Celkem jsme měly deset zahraničních hráček a jen čtyři Američanky. To se často nevidí. Sedm nás bylo z Evropy a zbylé tři byly Afričanky. Bavilo mě sledovat, jaké jsou mezi námi kulturní rozdíly.

Co jste vypozorovala?

Američanky třeba nechápaly, že někam jdeme pěšky. Tam se všude jezdí autem, i když musí někam jen kousek. Potom jsem byla zvláštní jako milovník čaje. Jednou jsem si ho chystala a ptám se kámošky, jestli si dá taky. Překvapeně se na mě podívala, proč na to vařím vodu.

Takže jste se i vzájemně popichovaly?

Občas ano. Oni tam moc čaj nepijou, a když už jo, tak jedině jako ice tea. Led cpou snad do každého pití. Na to jsem si taky musela zvyknout a vždycky prosit, ať mi ho nedávají. A taky mi přišlo, že jsou holky z Ameriky stydlivější.

Jak to?

Po tréninku jsme se chodily normálně sprchovat, ale ony se šly umýt domů. Moc nechápaly, proč na to tolik spěcháme a jdeme do sprchy už v hale. Měly jsme o tom pak diskusi.

A něco vyloženě českého spoluhráčky zaskočilo?

Náš humor. Uvědomila jsem si, jak často býváme sarkastičtí. Občas jsem vykládala vtip, který holky nepochopily, nebo jim přišel trochu ofenzivní. Pak jsem si řekla, že musím dávat pozor. Ale partu jsme měly skvělou.

S vaším křestním jménem asi Američané nebojovali. Ale překládala jste jim příjmení?

Říkali mi, jak je to roztomilé! Ale přezdívku mi dali Lu, ta se mi líbila.

Jako basketbalistky jste bydlely pohromadě?

Říkalo se tomu Miner Village, byly to malé apartmány, uprostřed kterých byl kurt na plážový volejbal a tráva, kde se dalo posedět. Bylo to tam super. Když někdo něco potřeboval, stačilo vyjít a zaklepat na dveře. Trávily jsme tam společně spoustu času.

Jak často jste se tedy dostávala do města? Přece jen v souvislosti s americkými univerzitami si každý představí život na kampusu.

Tolik ne, chodila jsem tři minuty do školy a stejně daleko i na tréninky do haly. Ale kampus byl blízko centra, do kterého jezdila historická tramvaj. Měly jsme to jen dvě zastávky. Centrum v El Pasu je ale malinké, v podstatě jedno náměstí, kde byly třeba vánoční trhy.

Česká mládežnická reprezentantka Luisa Vydrová.

Zažila jste na nich další kulturní šok?

No, docela jo. Když se totiž řeknou vánoční trhy, představím si spíše Staromák, trdelník, horký čaj a slyším koledy. Tam se zpívají španělské písničky, nemají nic jako svařák... Vlastně tvrdím, že už jsem dva roky Vánoce neměla. S holkama jsme se snažily aspoň něco uvařit, ale štědrovečerní večeře bych tomu neříkala. O kapra jsme se raději nepokoušely.

A bramborový salát?

Ten jsem nakonec taky nestihla.

Teď už víte, že k Miners už se vracet nebudete. Tušíte, kam dál?

Aktuálně mi chodí nabídky. Přemýšlím, jestli se vrátím na jinou univerzitu, nebo zůstanu doma.

Co je pravděpodobnější?

Asi návrat do Ameriky, přišly mi zajímavé nabídky. Ale ještě si budu volat s trenéry, na jaký post by se mnou počítali. Chci hrát na jiné pozici než v El Pasu, více by se mi líbila trojka, abych měla častěji míč pod kontrolou a hrála z perimetru.

V čem z hlediska basketbalu vám působení v zámoří pomohlo?

Jejich styl hry se hodně liší od toho evropského. Je hodně fyzický, posilovnu mají jako důležitou součást tréninku. Chvilku mi trvalo, než jsem se správně naučila techniku cviků. Ale díky tomu teď můžu být na palubovce silovější a využívat toho ve hře. Taky jsem měla přístup do haly, kdykoliv jsem chtěla. K dispozici nám byly i stroje na podávání míčů, takže jsem je hodně využívala, a tak jsem si zlepšila přesnost střelby.

Což se projeví i na sebevědomí, že?

Už jen samotný odchod do Ameriky mě posunul. Nechci říct, že už se teď ničeho nebojím. Ale určitě jsem sebejistější.

Je teď silnější i vaše touha hrát v budoucnu basketbal na profesionální úrovni?

Stoprocentně, moc bych si to přála. I své další působení si chci vybírat tak, aby mi pomohlo v kariérním růstu, pro který chci udělat maximum. Zatím jsem si v životě nenašla něco jiného, co by mě bavilo tak jako basket. Ale vím, že musím i vystudovat, protože sport mě neuživí nadosmrti.