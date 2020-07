Covid vysál ze Scoly energii z Číny. Pátá olympiáda ho však drží ve hře

Španěl Gasol je za odsun Tokia vlastně rád, rok nemohl nastoupit kvůli potížím s dolní končetinou a teď má šanci se před svou pátou olympiádou rozehrát. Jeho vysněné angažmá? Buď návrat do LA Lakers, anebo do FC Barcelona.

O dva měsíce starší Argentinec Scola už volí scenérii pragmatičtěji. Olimpii Milán dal vale a na evropské poháry nepomýšlí. Italskou ligu bude hrát za Varese, se kterým ho cestování napříč kontinentem nečeká. A ani se kvůli tomu nemusí stěhovat, ze svého milánského domu to má do haly 40 minut autem.

Vypadá to, že Scola si vybral nový klub, nikoli naopak. „Jsme nadšení, že ho u nás máme. Pro naše mladé hráče bude vzorem na hřišti i mimo hřiště. Zvedne se prestiž našeho týmu,“ libuje si kouč Attilio Caja.

Rekordnímu pátému olympijskému startu podřizuje Scola vše. Ale po Tokiu možná neskončí, s Varese podepsal smlouvu na dva roky, po tom prvním si s klubem sedne a poví si, zda pokračovat...

Rok, na jaký se nezapomene

Posledních dvanáct měsíců v podání Luíse Scoly bylo nezapomenutelných.

Kvůli závěru, který mířil do ztracena a po kterém si argentinský pivotman řekl: „Přece neskončím takhle. Zbytečným zápasem bez diváků ve Valencii.“ Koronavirus nejprve připravil hráče o publikum a pak i o vrchol sezony.

Ale taky se bude vzpomínat na fantastický začátek. Loni v srpnu Argentinci ovládli v Limě Panamerické hry. Ale nezastavili se a o šest týdnů později šokovali finálovou účastí na mistrovství světa. A matador Scola byl tahounem za zlato-stříbrnou sbírkou.

Formát pak ukazoval i v Eurolize: 9,2 bodu na zápas zaslouží uznalé pokývání hlavou.

„Co jsem zažil na šampionátu v Číně, to mi vlilo energii do žil. Zase se mi chtělo hrát. Ale pak mi koronavirus hodně z téhle energie sebral. Rád bych na olympiádu, ovšem další cíle už si nedávám. To by nikoho nemělo překvapovat,“ vzkázal v rozhovoru pro argentinský El Clarín.

Po pravdě: cokoliv od Luíse Scoly by už nemělo překvapovat.