Máme takový malý B titul, říká křídelník opavských basketbalistů Jurečka

Nepřekvapilo vás, že ve finále padlo hodně bodů, když jste prohráli 73:102 a 89:108?

S Nymburkem musíte hrát rychle a využít každé volné pozice ke střele. Když už jsme získali balon a byli volní na trojce, chtěli jsme, ať to letí, protože lepší pozici bychom už nemuseli mít. Tempo bylo rychlé, nehrály se dlouhé útoky. Proto skóre vypadá takto, jako bychom nebránili. Nebyla to bitva obran, jakou známe třeba z Euroligy, ale hráli jsme agresivně a všichni to pocítili.

Z druhého místa jste se upřímně radovali.

Nemáme žádné zahraniční posily, takže pro nás to je takový česko-moravskoslovenský titul. Moc si ho užíváme, protože víme, že kdyby Nymburk nevyhrál, bylo by to šílené překvapení. Máme takový malý B titul.

Je vám 37 let. Budete pokračovat v Opavě i příští sezonu?

Kupodivu jo. Říkám už pátý rok, že tomu dávám rok, maximálně dva a ještě to na dva roky vypadá. Teda pokud mi bude držet zdraví a budu týmu prospěšný. Furt mě to baví, nemám důvod končit. Fyzicky to nějak zvládám. Až budu, slušně řečeno, na nic, tak to doufám pocítím a skončím.