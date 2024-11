Z marastu do reprezentace. Dodá mi to nový impuls, věří pardubický Kovář

Už se chystal na to, že si v reprezentační přestávce pořádně „mákne“ v klubu. Pak ale Luboši Kovářovi jeho kouč Jan Šotnar, shodou okolností reprezentační asistent, oznámil, že je v nominaci pro nejbližší „okno“ kvalifikace o EuroBasket.

„Nebudu lhát, překvapilo mě to. Úplně jsem nevěřil, že bych se sem z jedenáctého týmu tabulky mohl dostat,“ přiznal Kovář během mediálního dne národního týmu, který se konal v úterý v hale Dašická, domovském stánku Beksy.

„Jsem moc vděčný za to, že hlavní trenér Diego Ocampo sleduje i individuální výkony, přestože se mému týmu nedaří. Co to přinese, to se uvidí. Cením si, že tu s klukama můžu být a oblékat český dres,“ doplnil hráč, jenž před pár dny oslavil svoje teprve 24. narozeniny.

Český basketbalista Luboš Kovář prožívá zápas s Německem.

Ač nerad, musím vás trochu potrápit Beksou. Jak dlouho jste se vzpamatovával ze sobotní nezvládnuté koncovky v Opavě, kde jste padli těsně 76:77?

Nemůžu říct, že bych se z toho nějak vzpamatovával, ale celý tým to samozřejmě mrzelo, štvalo. Cesta domů nebyla úplně nejlepší.

To si umím představit, navíc to je ze Slezska pořádně daleko.

Ano. Ze začátku jsme se o tom dost bavili – jaké jsme tropili chyby, co jsme měli udělat jinak a kde se ten zápas vlastně zlomil. Proč to dospělo tam, kam dospělo. Nemyslím si, že by opavské utkání rozhodla poslední akce. Byla to nešťastná, doufejme, náhoda, ale nikdy to není jen o závěrečné akci. Zásadní bylo už to, co se dělo předtím, ať už špatný doskok, že jsme včas nefaulovali či podobně. Pochopitelně mi to nebylo jedno, ale když to jde, snažím se tyhle věci rovnou hodit za hlavu a soustředím se na to, co bude dál. Stejně už to nezměním.

Z toho, co říkáte, vyplývá, že to jako tým vnímáte podobně jako Adam Lukeš, který po zápase prohlásil, že Walteru Williamsovi faul na trojce nevyčítá, třebaže přišel v krajně nevhodný moment. Sám jste zmínil doskoky a za stavu 76:73 pro Beksu navíc Quentin Hardrict neproměnil jednoduchou pozici za dva body...

Je to tak, kdyby ji dal, bylo by to zase něco úplně jiného. Ale i stejně, půl minuty před koncem jsme pořád vedli o tři. Takové zápasy by se neměly prohrávat, a když, tak třeba tím, že sami neproměníme šestky. Ne takhle smolně. Na Waltera jsme to určitě neházeli. On si to dával za vinu, což je normální reakce někoho, komu se tohle stane. Rozhodně mu nikdo nepodsouval, že nám prohrál zápas. Snažili jsme se ho naopak podpořit. Byli jsme si vědomi, že soupeři nechce dovolit jednoduchou střelu, a bohužel do něj asi žďuchnul rukou, ani přesně nevím.

Když jste v létě podepisoval v Bekse, navíc na dva roky, určitě jste si náběh nového angažmá představoval odlišně. Start do sezony byl šílený...

Předpokládal jsem, že tu určitě budu mít větší minutáž než předtím v Nymbáči (Nymburce), ale ne, že to bude až takhle, kdy na palubovce trávím přes 30 minut. Ovšem tak se to zkrátka vyvinulo. Týmově to samozřejmě mělo být jinde. Výrazně se na tom podepsalo i zranění Petra Šafarčíka. Věřím, že kdyby pokaždé mohl nastoupit, byli bychom na tom o dost lépe. Je na nás poznat, že jsme v úvodu nasbírali smolné porážky, ať už s Nymburkem, kdy jsme v poslední čtvrtce měli náskok a ještě jsme byli schopni prohrát, nebo v Ústí, kde jsme taky pět minut před koncem vedli. Sebralo nám to psychickou pohodu. I proto je na nás pořád trochu deka. Každý den se z toho na tréninku snažíme vyhrabat.

S novými Američany Daileym a Hardrictem to přece jen působí nadějněji, také obrana, která donedávna představovala ústřední problém, už snad není tolik děravá. V čem teď osobně spatřujete největší rezervy?

Opava pořád patří k top týmům v lize a hrát v její hale je extrémně těžké – to vám potvrdí kterýkoli basketbalista. Snad byl zase vidět nějaký pokrok, když jsme tam hráli tak vyrovnaně a zápas měli v podstatě ve vlastních rukou. Dostali jsme 76 bodů, což není tak zlé. Ale rezerv je stále spousta. Když si to promítám v paměti znovu, sráží nás hromada chyb způsobených špatnou komunikací, třeba vykrývání prostorů. Nicméně pracujeme na tom a doufáme, že se to zlepší. Nic jiného nám ani nezbývá. Ani jeden z nás nesmí přestat věřit našemu systému a tomu, že se to podaří.

Prve jste zmínil zraněného kapitána Beksy Petra Šafarčíka. Ten mi před sezonou povídal, jak je důležité, že vás trenér Šotnar na rozdíl od nymburského Tabelliniho nestaví na pozici 5, tedy na klasického pivota, ale na 4. Soudě dle bodů vám to svědčí. A jinak?

Konečně hraju svůj post a jsem za to rád. I v Bekse pravda někdy zaskočím na pětce, když jde soupeř do nižší sestavy, ale i systém bránění v Pardubicích je od toho v Nymburce zcela odlišný, takže mi to víc vyhovuje. Jsem rád, že mě Honza Šotnar na tu čtyřku vrátil, tam se cítím sebejistě. Z toho pak také pramení, že nějaké ty body dám.

Je pro vás tenhle reprezentační sraz i příležitostí trochu si vyčistit hlavu?

Stoprocentně. Ne že by v pardubické kabině panovala negativní nálada – i když by tam být mohla. Ale v nároďáku jsou hráči, se kterými se třeba rok nevidím. Pokecáme, co je u nich v životě či v týmu nového, jak se jim daří. Člověku to dodá nový impuls.

Ve skupině F jste s bilancí 1-1 druzí za Řeckem. Dvojzápas s Nizozemskem tak pro vás bude stěžejní, že?

Ano. My do tohohle kvalifikačního okna jdeme s tím, že obě utkání hodláme vyhrát. Nevím, zda je výhoda, či nikoliv, že začínáme doma, ale když dvakrát uspějeme, tak postoupíme. Pokud zvítězíme jen jednou, bude to náročnější.

Co o nizozemském protivníku víte?

Nemají nějaké známé hvězdy, ale tím týmovější basket od nich musíme očekávat. Každé okno je specifické, ani my nehrajeme pokaždé ve stejné sestavě. Těžko se něco předpovídá.

Tomáš Vyoral (ve žlutém) z Ústí útočí na koš Pardubic, o blok se snaží Luboš Kovář.

Kolektivní prvek i na vaší straně bude možná tím důležitější, že oproti únorovému pardubickému duelu s Velkou Británií (90:82) teď nemáte k dispozici Tomáše Satoranského.

Jasně. Všichni vědí, že to je pro nás velká ztráta. Je na dalších rozehrávačích, aby se s tím poprali a co nejvíc se zkusili přiblížit jeho reprezentačním výkonům.

S Beksou hrajete na Dašické, nyní se představíte v enteria areně. Těšíte se? Sice v ní nebude tolik lidí jako na hokeji, ale atmosféra na basketbal bývá i tak velmi slušná.

Vždycky když jsem tam s „repre“ nastoupil, nebo jsem byl 13. či 14. hráč na soupisce, jsem si to ohromně užil. Aréna je obrovská a naplnit ji je složité, ale fanoušci přijedou ze všech koutů republiky a povzbuzují celý zápas. Kulisa tam je skvělá a fanoušci tam náš tým vždycky hnali dopředu. A k dobrým výsledkům.