Ukázali jsme, že basket umíme, těší Bartoně. Proč koučuje lépe v angličtině?

Stanislav Kučera
  14:00
Od našeho zpravodaje v Estonsku - Když k basketbalistům před dvěma měsíci nastupoval, prohlásil, že do náročného úkolu jde jako „totální nováček“. Navzdory tomu ale Luboš Bartoň zahájil své angažmá výtečně. Má dvě výhry ze dvou zápasů, svěřenci za ním stojí a jeho vedení si pochvalují a týmu vtisknul atraktivní a bojovný styl, který se líbí fanouškům.
Trenér Luboš Bartoň radí Tomáši Satoranskému v utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa 2027 proti Estonsku.

Trenér Luboš Bartoň radí Tomáši Satoranskému v utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa 2027 proti Estonsku.

Tomáš Satoranský slaví se spoluhráči Tomášem Kyzlinkem (77) a Ondřejem Sehnalem...
Kapitán Vojtěch Hruban se rozcvičuje před utkáním kvalifikace o postup na...
Kapitán Vojtěch Hruban v utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa 2027...
Martin Svoboda zakončuje v zápase s Estonskem v kvalifikaci MS.
„Výsledek je jasný – velmi pozitivní,“ hodnotil v pondělí večer v Tallinnu své první reprezentační okno, z nějž v rámci kvalifikace o MS 2027 vytěžil vítězství nad Švédskem i Estonskem.

„Chtěl bych vyzdvihnout také práci celého realizačního týmu a všech hráčů, kteří tady chtěli být a chtěli týmu dát nový vítr, novou tvář a novou energii. A všichni to udělali, za což jsem rád.“

Nenechali mě skončit. Hruban pokračuje i díky manželce a říká: Opět máme naši tvář

Právě na soudržném kolektivu si od začátku zakládá. Těží z toho, že většinu svěřenců velmi dobře zná: se staršími se ještě potkával na palubovkách, novější jména vedl jako kouč v mládežnických reprezentacích.

„Pobavil se s hráči, slyšel od nich zpětnou vazbu a trochu se vrátil k filozofii Ronena Ginzburga, že je důležitá pohoda a aby kluci někdy měli i svoji iniciativu a jezdili reprezentovat rádi,“ přibližuje hlavní lídr mužstva Tomáš Satoranský. „A je neuvěřitelné, že Luboš tohle dělá. Zároveň k tomu přidává svoje prvky a zase nás to začalo ohromně bavit.“

Na tiskové konferenci po utkání s Estonskem pětačtyřicetiletý Bartoň prozradil, že kostru hodnotící řeči měl rozmyšlenou ještě předtím, než Češi dramatický závěr strhli ve svůj prospěch. Výsledek tedy pro něj nebyl tím hlavním.

Trenér Luboš Bartoň sleduje výsledkovou tabuli v utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa 2027 proti Estonsku.

„Osobně jsem si těch osm dní s reprezentací velmi užil. A myslím, že hráči taky, což je důležité. Jsem moc šťastný. Nejen za výsledky, ale i za celkové vystupování hráčů, s jakou energií a přístupem hráli. Do angažmá jsem vkročil s čistou hlavou a neměl jsem velké představy. A určitě nám pomohlo, že jsme měli Satyho, to byl velký bonus.“

Právě elitní rozehrávač se velkou měrou zasloužil o to, že reprezentanti v koncovce řeže v Tallinnu smazali pětibodové manko, které měli ještě tři minuty před koncem.

„V jednu chvíli jsme nemohli dát koš, fyzicky nás dost utahali a nedostávali jsme se do situací, do jakých jsme chtěli,“ líčil Bartoň. „Ale nakonec Saty trefil jednu trojku, která nám dala život, a zbytek jsme ubojovali. V obraně jsme takzvaně utáhli kohoutek a v klíčových momentech jsme zvládli obranný doskok, se kterým jsem byl opravdu spokojený. Nesmírně důležitá výhra, navíc z venku.“

Nepostradatelný Satoranský řádil. Takové srdce jsem ještě neviděl, smekl kouč

Domácí Estonce hnalo šest a půl tisíce diváků, kteří hlasivkami, dlaněmi, trumpetami, bubny i podupáváním o zem dokázali vytvořit ohlušující a velmi nepříjemný rachot. V pátek v Praze na Královce hnala basketbalisty za výhrou nad Švédy 97:80 zase hlasitá česká kulisa.

Bartoň tedy na začátku svého působení potřeboval i odolné hlasivky, aby ve vřavě dopravil k hráčům pokyny.

„Bouřlivou atmosféru mám rád, dodává mi energii. Znám z vlastní kariéry, že je lepší hrát v plné než prázdné hale. Snažil jsem se soustředit, abych neodbočoval od vize, kterou jsme chtěli hrát. DNA týmu bylo v obou zápasech vidět, za což jsem hodně rád.“

Trenér Luboš Bartoň radí Tomáši Satoranskému v utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa 2027 proti Estonsku.

A mimochodem, co se týče zmíněných rad, když je Bartoň předává hromadně celému týmu, češtinu moc nepoužívá. „Myslím, že jsem lepším trenérem v angličtině,“ vysvětluje.

Jelikož má v týmu španělského asistenta Salvu Campse a pivota Jamese Kárníka, který si na plynnou češtinu zatím netroufá, potřebuje, aby mu rozuměli všichni. A díky zkušenostem z amerického univerzitního prostředí i dalších zahraničních angažmá se v angličtině cítí komfortněji.

„Je pro mě jednodušší vyjádřit v ní myšlenky, přicházejí ke mně přirozeněji.“

Estonské povstání odraženo. Češi v bojích o MS podruhé slaví, Satoranský má rekord

Ale když hráčům jeho styl svědčí, je úplně jedno, jaký jazyk používá.

Další reprezentační sraz čeká Čechy na přelomu února a března příštího roku, kdy se nejprve utkají se Slovinskem venku a potom stejného soupeře přivítají doma. Ve skupině H do té doby zůstanou na prvním místě, se dvěma výhrami jsou v ní jediným dosud neporaženým týmem. Estonci a Slovinci mají bilanci 1:1, Švédové 0:2.

To ovšem neznamená, že by Bartoň neměl na čem pracovat.

„Ukázali jsme, že basket umíme, ale je jasné, že strádáme trochu fyzicky,“ hodnotil své první dva zápasy ve funkci. „Chybí nám atleti a fyzické typy, protože na téhle úrovni se to, neříkám, že mlátí, ale hraje se do těla. A technické typy trochu strádají, například Ríša Bálint. V tomhle směru tedy musíme trochu zabrat.“

