Bez lepší obrany to nepůjde, Barcelono. Ani bez persony na lavičce, míní Bartoň

Obstojnou pozici drží Barcelona s českými reprezentanty Tomášem Satoranským a Janem Veselým v Eurolize, aktuálně je sedmá. Tabulka je ovšem natolik vyrovnaná, že o příčky pro play off i play in se svede ještě tuhý boj. „V domácí soutěži to také nemají jednoduché,“ míní Bartoň.

Peñarroyovi muži se po třech výhrách v řadě vytáhl aspoň na šesté místo, ale bývalý český basketbalista pro iDNES.cz připomíná, že ani tato pozice není zdaleka neotřesitelná: „Španělská liga je velmi kvalitní, hraje v ní spousta dobrých euroligových i eurocupových týmů, ostatní zase využívají toho, že nastupují jen jednou týdně, proto je soutěž dlouhá léta vyrovnaná.“

I proto stačí málo, aby se menší kluby vytáhly na větší.

Navíc Barcelona má zásadní problém s jednou věcí – obranou. Myslím si, že to jde trochu i za výkony Hernangómeze, když není na palubovce, hra vypadá líp. Proto je pro ně každý zápas těžký, a pokud k tomu zápřahu připočítáte i Euroligu, může se stát, že jim to v některých utkáních ujede.

Nezdá se vám ovšem, že se potíže opakovaly?

Netřeba chodit kolem horké kaše, taková je situace. Na poslední chvíli zachránili účast v domácím poháru. (Kvalifikuje se do něj osm nejlepších týmů po odehrané polovině španělské ligy ACB.). Kdyby se jim to nepovedlo, rovnalo by se to katastrofě. A trenér Peñarroya by se poroučel. Nicméně nyní má spoustu času, aby dostal tým do pohody. S tak kvalitním výběrem se může dostat do top čtyřky a v play off už se může stát cokoliv.

Trenér Roger Grimau si po minulé sezoně a svém konci postěžoval, že byl pro kritiky snadným terčem. Nemůže mít stejný pocit i nyní Peñarroya?

On týmu šéfuje, tudíž na sebe bere velkou část viny. Samozřejmě není všechno jen o něm, svůj díl nesou i hráči. Potíž je v tom, že byl vždycky spíše ofenzivně laděným koučem. Nyní se ukazuje, že i týmy jako Barcelona musí umět bránit.

Dříve byla praxe jiná?

Platí to i historicky. Všichni úspěšní trenéři Barcy – Aíto García Reneses, Svetislav Pešič, Xavi Pascual i Šarūnas Jasikevičius – měli velmi dobré a propracované obrany, ve kterých měli také dobré typy hráčů.

Najdete takové basketbalisty i v současném kádru?

Teď jsou například důležití i Češi – Honza Veselý a Tomáš Satoranský. Ačkoliv nejsou zcela defenzivními typy, do obrany máknout umí i ve svých letech. To tým potřebuje. Všichni se zpravidla koukají na útok, ale ten vám těžké zápasy nevyhraje, hlavně v ACB.

Moses Wright (vpravo) z Olympiakosu bránený Tomášem Satoranským z Barcelony. Přihlíží Jan Veselý.

K tomu už by Satoranský a Veselý měli plnit i roli mentorů.

Ve svých letech a se zkušenostmi, kterými se pyšní, se už do této pozice zajisté dostávají. Není pochyb o tom, že tým mají vést. V dennodenním provozu nejsem, ale oba znám a vím, že prohry nesou velmi těžko. Jsem si jistý, že v těch těžkých momentech jsou těmi, kteří můžou ostatní táhnout.

Jako další důvod barcelonského trápení se často zmiňuje dlouhodobé zranění Nicoláse Laprovíttoly. Jak těžké je za něj sehnat náhradu?

Určitě pro ně byl důležitý, především v útoku, dokázal dávat body. Teď tuto roli má především Kevin Punter. Ještě podepsali Raula Neta, který se jim ale nepovedl. Asi budou hledat dál, přesto by i teď měli mít dostatek hráčů, aby se dostali z krize. Rozehrál se jim například Brizuela, jenže ani on není ten, který by to odehrál i vzadu.

Nebylo angažování křehkého Brazilce Neta příliš riskantní?

Takhle z dálky to neposoudím. Dlouho jsem o něm neslyšel, netuším, v jakém byl rozpoložení. Podepisovat někoho takového může být rizikové, ale je důležité si uvědomit, že neměl status cizince a byl volným hráčem, což mohlo rozhodovat. Seznam takových basketbalistů, kteří navíc mají i zkušenosti, není opravdu dlouhý.

Proto byl na spadnutí i příchod kontroverzního Thomase Heurtela?

Barcelona je v pozici, kdy zkrátka hledá takový typ hráče – rozehrávače, dostatečně kvalitního pro tak velký klub, zkušeného... A taky by měl být v klíčových momentech rozdílovým. Jde jen spekulovat, jaké mají finanční možnosti, což je může taky omezovat.

Za skladbu týmu nese zodpovědnost i Juan Carlos Navarro, klubová legenda a v současnosti generální manažer, se kterým jste společně v roce 2010 slavili euroligový titul. Pozoroval jste na něm už tehdy manažerské ambice?

Musím říct, že Juanki byl vždycky tišší. Rozhodně jsem si nemyslel, že se stane trenérem. Manažerská funkce mu sedí víc, jen pod jeho vedením Barcelona nemá výsledky. Poslední tři roky to není ono. Navíc mám pocit, že podcenil, jak důležitá je persona typu Šarūnase Jasikevičiuse. Jeho odchod rozhodně klubu neprospěl a teď si myslím, že ve vedení čekají na další velkou tvář pro lavičku. Pokud chce Juanki celou organizaci posunout výš, bez skutečné persony se neobejde.

Trenér basketbalové Barcelony Joan Penarroya během euroligového zápasu s Maccabi Tel Aviv.

Očekáváte tedy další trenérskou výměnu po sezoně?

Rozhodně nechci říct, že je Peñarroya špatným koučem. Jen si myslím, že nestačí na Barcelonu.

Kdo by se vám pozdával jako jeho nástupce?

Mohl bych vybírat ze spousty jmen, potíž je v tom, že volných jich opravdu moc není. Dokážu si představit příchod Itudise (aktuálně vede Hapoel Tel Aviv), má zkušenosti z Euroligy, dvakrát ji vyhrál. Trénoval dlouhá léta CSKA, je respektovaný detailista, který dokáže tým připravit v útoku i obraně.