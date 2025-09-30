Basketbalisty povede Bartoň. Bomba, ale jsem totální nováček, říká bývalý kapitán

Nástupcem španělského trenéra Diega Ocampa, který u českých basketbalistů skončil v pondělí, se stává Luboš Bartoň. Bývalý kapitán národního týmu i šampion Euroligy s Barcelonou bude prvním českým hlavním koučem u reprezentace od roku 2013, kdy na lavičku přišel Izraelec Ronen Ginzburg.
Luboš Bartoň na reprezentačním tréninku.

Luboš Bartoň na reprezentačním tréninku.

Basketbalisté USK Praha a jejich trenér Luboš Bartoň
Luboš Bartoň se snaží řídit hru USK Praha.
Asistent trenéra českých basketbalistů Luboš Bartoň na tréninku reprezentace...
Luboš Bartoň přemýšlí v autobuse po tréninku českých basketbalistů v Hamburku.
Výbor České basketbalové federace nejprve v pondělí potvrdil, že Ocampo, jenž v červenci 2023 nahradil právě Ginzburga, po oboustranné dohodě skončí, a následně odhlasoval jméno nového trenéra.

„Ty dva procesy probíhaly prakticky současně. Jakmile jsme se dohodli s Diegem Ocampem na ukončení angažmá, začali jsme hledat nového trenéra tak, aby pondělní Výbor mohl vše odsouhlasit,“ popsal první místopředseda České basketbalové federace Zdeněk Bříza.

Ocampo u Čechů po dohodě končí. Národní tým teď potřebuje jiného trenéra, uvedl

Rychlá výměna na lavičce národního týmu je důležitá i proto, že Češi už za dva měsíce rozehrají kvalifikaci o mistrovství světa. „Brali jsme na to ohled, ale nečinili jsme rozhodnutí pod tlakem. Celé se to událo během minulého týdne a musím ocenit všechny, kteří se do procesu zapojili, včetně manažera národního týmu Jiřího Welsche, za velkou energii a rychlou reakci,“ řekl Bříza.

„Rozhodně to byla skoro bomba, na kterou jsem asi ani nereagoval,“ popsal Bartoň, jak nabídku vstřebával. „Spíš začal celý myšlenkový proces – co to znamená, jaké jsou další kroky… Než abych odpovídal, že to beru, tak jsem spíš už začal řešit, co to všechno obnáší v mé momentální situaci. Být trenérem národního týmu beru jako velkou výzvu, zodpovědnost a velkou čest.“

Luboš Bartoň na tréninku českých basketbalistů v Hamburku.

Pětačtyřicetiletý bývalý hráč se vrací do prostředí, které velmi dobře zná. Ve své hráčské kariéře u národního týmu působil coby kapitán, po účastech na čtyřech EuroBasketech reprezentační kariéru v roce 2015 ukončil, aby se hned do následujícího evropského šampionátu zapojil už coby asistent trenéra. Své působení v realizačním týmu si zopakoval na úspěšném MS 2019 i na domácím ME 2022.

„Je to určitě svým způsobem návrat. Každopádně jsem byl s českým basketbalem velmi spjatý odjakživa – přes juniorské kategorie až do svých pětatřiceti,“ vypočítává své hráčské reprezentační zkušenosti.

Bartoňova klubová trenérská kariéra

Europrobasket Academy v Gironě - hlavní trenér
FC Barcelona Juniors - asistent trenéra (získal bronzovou medaili na španělském šampionátu)
FC Barcelona B - trenér rozvoje hráčů
FC Barcelona, trenér rozvoje hráčů v ACB/Eurolize
Baylor Bears Men’s Basketball Team - postgraduální asistent se zaměřením na rozvoj hráčů
Basket Brno - přidružený hlavní trenér mužského týmu v NBL a zároveň jako ředitel/hlavní trenér mládežnického programu „Next Generation“
Girona Basketball - asistent trenéra
Valparaiso, recruiting a player development coach
USK Praha, hlavní trenér

Jeho přerod z reprezentanta-hráče do reprezentanta-trenéra byl raketový: „Teď točím desátý ročník jako trenér a myslím si, že už uplynulo hodně doby na to, abych se mohl postavit na postranní čáru jako hlavní trenér.“

Velké úspěchy slavil Bartoň s univerziádním výběrem, před dvěma lety s ním získal senzační zlato. Působil také v zámoří či ve Španělsku. Prakticky celá jeho dosavadní trenérská kariéra je orientovaná na práci s talenty a jejich rozvoj, což současné složení národního týmu, v němž pomalu končí opory jako Tomáš Satoranský či Jiří Veselý, vyžaduje.

„Přicházím v dobu, kdy je generační obměna jasná, už samozřejmě začala. Velkou výhodou je, že kluky velmi dobře znám a skoro všechny už jsem vedl, ať už v U18, nebo v U23. Mám také dost zkušeností s prací s týmem v krátkém časovém okně před zápasy. To jsou všechno věci, které jdou samozřejmě v můj prospěch. V neprospěch pak jde to, že do téhle role vstupuji jako totální nováček, což je samozřejmě validní. Na druhou stranu znám spoustu případů, kdy totální nováčkové byli úspěšní hned.“

Bartoň se před letošní sezonou vrátil do Česka, když coby hlavní trenér převzal tým USK Praha. Jeho role u pražského celku zůstane beze změny.

