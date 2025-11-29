Velká věc, říkal Bartoň o vítězném debutu. Basketbalisté ho v kabině zkropili vodou

Basketbalisté si pochvalují, jak s nimi nový hlavní kouč komunikuje. Oceňují zjednodušení herního systému. Od začátku reprezentačního srazu z týmu sálala pohoda, kterou podtrhla páteční výhra.
I to, co se dělo po ní.
Bartoň zpravidla vystupuje poklidně, do velkých emočních výstupů se nechce za každou cenu pouštět ani v zápasech. Ale když ho po úspěšném debutu zkropili hráči vodou, kamennou tvář mohl udržet jen stěží.
Na tiskové konferenci pak své pocity shrnoval: „Dojmy jsou vítězné. Nejsem úplně emoční trenér, ale tohle je pro mě docela velká věc. V nároďáku jsem toho zažil spoustu jako hráč, jako asistent trenéra a teď jsem hlavním koučem. Byla plná hala, byl Saty, na tribuně Honza Veselý, měli jsme velkou podporu.“
Během premiéry si musel poradit s několika ošemetnými situacemi. Hned v úvodu se zdálo, že Švédové český výběr zaskočili, když jim rychle nasázeli devět bodů.
„Nepanikařil jsem, spíše jsem přemýšlel, jak věci změnit,“ komentoval Bartoň, který v zápase protočil kompletní dvanáctičlennou sestavu.
Trápilo ho, že hosté mají v útoku až příliš lehkou práci. Česká obrana nebyla kompaktní, i proto se týmy v první půli přetahovaly o vedení. Po pauze už se začala rodit převaha Satoranského a spol.
„Udělali jsme několik změn. Viděli jsme, že se dostávali do velkého množství volných pozic, na což jsme se museli zaměřit. Chtěli jsme být v obraně chytřejší. Hrálo nám do karet, že jim začaly docházet síly,“ přibližoval vítěz Euroligy s Barcelonou. „K tomu jsme si často pomohli na obranném doskoku. Dalším faktorem byla střelba, jejíž úspěšnost jsme udrželi poměrně vysoko.“
Češi si na útočné polovině dobře posouvali míč, dostávali se díky tomu do výhodných pozic, které proměňovali. Postupně tak eliminovali jakoukoliv švédskou snahu o dramatizaci zápasu.
Bartoň připomínal, že právě úspěšná střelba jeho týmu mnohé zjednodušila. I proto vypichoval další prvky, které reprezentační výběr zdobily: „Od začátku přípravy jsme byli jeden tým. Navíc jsme správně zareagovali v obraně, hlavně ve třetí čtvrtině jsme utáhli kohoutek.“
Další pomyslné usnadnění představovala přítomnost Tomáše Satoranského, který byl se 16 body nejlepším českým střelcem. Jak je ovšem mezi basketbalovými fanoušky známo, kouzlo pražského rodáka není jen o statistikách.
„Saty je přirozený lídr a myslím, že zvedá i hru ostatních. Jeho vliv se nedá vyčíslit. Rozhodně nám hodně pomohl a to, že je tu s námi a odehrál 28 minut, je neskutečné. Ale nebylo to jen o něm. I hráči jako Ondra Sehnal hrají po jeho boku s větší noblesou. A když jde Saty na lavičku, může ten tým v klidu řídit,“ líčil reprezentační trenér, který se ale rozhodně nechce nechat ukolébat.
Ví, že je teprve na začátku dlouhé cesty. Chce si zakládat na tom, aby reprezentace stála na dobré komunikaci. Aby hráči rádi jezdili na srazy. „A aby se rvali jako lvi,“ říkal.
Už v pondělí čeká basketbalisty další test v Estonsku, se kterým na letošním EuroBasketu prohráli Češi ve skupině 75:89. O extra motivaci je tedy postaráno.
A Bartoň plánoval: „Ještě můžeme změnit některé věci, které jsme si nechali v pomyslném zásobníku. V útoku budeme hrát podobný basket. O Estoncích vím, že jsou nepříjemní, hrají pro sebe typický styl, jsou dobří v nájezdu, všichni umějí střílet. A tak možná uděláme věci trochu jinak v obraně.“