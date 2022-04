Zranění? Horší by bylo hrát blbě. Růžička sází na brněnské odhodlání

„Za celou sezonu si semifinále myslím zasloužíme, na to se ale nikdo ptát nebude a budeme si to muset uhrát,“ ví kouč Lubomír Růžička před sobotním pátým duelem.

Před sérií přišel Basket o amerického guarda Rashada Maddena, který si zlomil kotník, ještě větší komplikací je však zranění prvního rozehrávače Viktora Půlpána.

„Na Viktorovi je postavena obranná hra a proto jsme jej před dvěma lety angažovali. Viktor je hráč, kterého jsem si piplal od osmi let až do nějakých patnácti, kdy pode mnou ještě rok hrál v Prostějově v mládeži,“ pyšní se Růžička klenotem, bez kterého se však nyní musí obejít.

„On byl vždy naší doménou, protože on odjakživa měl velký fyzický fond a předpoklady být totálně agresivní na míči. A od rozehrávače toto přejímá celé družstvo, proto jsme měli dobrou obranu a přechodovou fázi do útoku. Bez něj musíme hru změnit,“ krčí rameny trenér.

Aby toho nebylo málo, poslední zápas nedohrál ani mladý křídelník Jakub Nečas a tak Brno musí lepit další díru v soupisce. Nečase při tom zvažoval realizační štáb pro duely v Pardubicích úplně vynechat, neboť byl o víkendu lídrem týmu v mládežnické Eurolize projektu Next Generation.

„Přijel ale v dobrém stavu z Euroligy, a tak jsme řekli ano. Jeho zranění nepramení z přetížení, byla to nešťastná náhoda, kdy narazil nezpevněný do neohlášené clony. Jako byste stáli na červené před semaforem a někdo do vás zezadu narazil. Hnete si s krkem, je to nepříjemné,“ vysvětluje Růžička s tím, že o jeho nasazení v sobotu rozhodnou fyzioterapeuti až před utkáním.

Klub se tak musí spoléhat na nové opory či navrátilce do sestavy. Nejproduktivnějším mužem série na straně Brna je s necelými šestnácti body na zápas ukrajinský reprezentant Oleksandr Mišula.

„Mišula je důkazem síly organizace klubu, že víme, koho přivádíme. Byl v Prometej a Turecku, kde mají úplně jiné finanční možnosti, a přesto jsme ho dokázali přivést. Je určitě jedním ze stěžejních lídrů, popisem jeho práce jsou body, takže je na něj ještě více vidět,“ pochvaluje si křídelníka Růžička.

I přes výpadky v sestavě a nucenou změnu herního stylu panuje v Brně podle kouče dobrá nálada. „Je to 2:2. Byli bychom na tom psychicky mnohem hůře, kdyby byl takový stav, byli bychom v plné sestavě ale nehráli dobře. Takto máme oslabenou soupisku, ale odvádíme velmi dobrou práci a předvádíme pěkný basket. Cítím z kluků velké odhodlání, což ukazuje na dobrý charakter a kolektiv,“ věří kouč.

Doufá ale v povolený doping v podobě zaplněných tribun. „Já jen doufám, že si fanoušci najdou cestu, protože tenhle basketbal je prostě pěkný, napínavý a jsou vidět skvělé individuální i týmové výkony. Takový sport si zaslouží diváckou pozornost. Kdy jindy přijít, než teď,“ zve od sobotních 17 hodin do haly Vodova příznivce Růžička.