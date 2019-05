Úspěšná baráž? Velké nervy a úleva, řekl hradecký kouč Peterka

S basketbalem toho za svůj život - ať už jako hráč, či později jako trenér - zažil hodně. Podobně vypjatých víkendů, jakých absolvoval nyní, ale moc ne. „Obrovská úleva,“ netají jedenapadesátiletý kouč poté, co se hradecké družstvo ve víkendové baráži v Národní basketbalové lize zachránilo.

Nemělo to vůbec jednoduché, po měsíční pauze totiž první zápas s Jindřichovým Hradcem prohrálo o tři body, naštěstí druhý s pražským GBA Europe zvládlo tak, že baráž vyhrálo a také v příští sezoně bude hrát mezi domácí elitou.

Vezměme to od začátku. Nejprve v pátek GBA Europe v prodloužení vyhrálo na Jindřichovým Hradcem. Vzhledem k tomu, že druhý den jste hráli právě s poraženým, asi trochu výhoda?

Určitě, možná nemusela být výhra GBA o osm bodů, kdyby byla nižší, bylo by to ještě výhodnější. Pro nás ale bylo hlavně důležité, že jsme hned v prvním ostrém zápase po měsíční pauze od skončení NBL sice potřebovali vyhrát, ale případná těsná porážka nás nevyřadila ze hry. Což se také nakonec stalo.

Jenomže aby byla těsná, museli jste se v zápase s Jindřichovým Hradcem probrat s téměř klinické smrti. Souhlasíte?

Je to tak. Do utkání jsme vstoupili špatně, hodně bylo znát, že jsme měsíc museli jen trénovat, navíc nám chyběli zranění Canda a Hampl, nic nám nešlo. V poločase jsme prohrávali o sedmnáct bodů a nevypadalo to dobře. Naštěstí jsme se po přestávce zlepšili.

Na konci zápasu jste prohráli o tři body, ale mohlo to být i o méně...

To jsem moc nepochopil, podle všeho byl koš Ondry Peterky regulérní a dosáhli jsme ho ještě před koncem zápasu. Jenomže komisař zápasu potvrdil rozhodnutí rozhodčích, naštěstí jsme to ve druhém utkání zvládli tak, že to nehrálo roli.

Ve druhém zápase jste museli pořádající GBA Europe porazit o pět bodů. Hodně těžký úkol?

Těžký, i když díky vývoji baráže bylo jasné, že je musíme porazit stejně. Rozdíl byl jen v tom, že kdybychom vyhráli nad Jindřichovým Hradcem, tak by nám stačila jakákoliv výhra, takhle jsme museli vyhrát o něco víc.

Celý zápas jste také vedli, ale po výpadku v poslední čtvrtině se soupeř dotáhl na oněch pět bodů. Další hodně těžká chvíle?

Celkově to bylo opravdu těžké, ale pravda je, že zápas s GBA jsme odehráli daleko lépe a měli jsme ho pod kontrolou. Když soupeř snížil, hned jsme mu zase odskočili, i když to samozřejmě nebyla lehká chvíle.

V zápase, v němž šlo vlastně o všechno, byly hodně vidět opory. Souhlasíte?

Naprosto. Ukázalo, jakým přínosem pro tým je Pedja Stamenkovič, v takovém zápase dát triple-double - za 21 bodů, 11 doskoků, 15 asistencí - je opravdu výkon, byl jednoznačně nejlepším hráčem rozhodujícího utkání . Pozadu ale nezůstali ani ostatní. Tým držely i další tradiční opory Lošonský, Sedmák, překvapil Andres, ale nechci, aby se na někoho zapomnělo, v rozhodující chvíli zahráli dobře všichni. I proto si myslím, že jsme si zasloužili takhle vyhrát a že jsme zaslouženě v NBL zůstali.

Jak těžký byl poslední soupeř, který v základní části 1. ligy tolik nezářil?

Klobouk dolů před mladými z GBA Europe, hráli výborně. I proto jsme rádi, že jsme to zvládli.

Baráž jste hráli popáté za sebou, ale poprvé v pozici týmu, který hájí účast v NBL. Hodně velký rozdíl?

Určitě ano. Už také proto, že cítíme velkou podporu od vedení klubu a od města, chceme Hradec dobře reprezentovat. Předtím jsme čtyři roky bojovali o to, abychom se nahoru probojovali, teď jsme rádi, že když se to před rokem povedlo, že po jedné sezoně nesestupujeme.

Všechno je sice hodně čerstvé, ale už plánujete, jak by měl tým vypadat na příští sezonu?

Pochopitelně jsme na tom pracovali. I proto, že jsme si nepřipouštěli, že sestoupíme. Víme, že budou pokračovat Stamenkovič, Sedmák i Ondra Peterka, před podpisem je Lošonský. Pro nás důležité, protože základ týmu zůstává.

Co udělat jinak, aby jste za rok znovu nemuseli bojovat o holou záchranu?

Víme, že potřebujeme posílit tak, abychom měli navíc jednoho a raději dva kvalitní hráče do rotace.

Máte za sebou první rok mezi elitou, co vám ukázal?

O posílení jsem mluvil, i když na druhou stranu musím říct, že kdybychom od začátku měli pohromadě kádr, se kterým jsme sezonu končili, asi by to bylo zajímavější. To už je ale pryč, první sezonu máme za sebou, ve druhé nechceme být poslední. O to víc to pro nás bude zavazující.