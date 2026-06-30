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Porzingis zůstal v Golden State. Rodí se supertým? Warriors chtějí LeBrona i Davise

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  10:32
Kristaps Porzingis (7) z Golden State Warriors střílí na koš Brooklyn Nets,...

Kristaps Porzingis (7) z Golden State Warriors střílí na koš Brooklyn Nets, brání ho Ziaire Williams (1). | foto: Jed JacobsohnAP

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LeBron James z LA Lakres a Stephen Curry (vlevo) z Golden State.
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Lotyšský basketbalista Kristaps Porzingis bude v NBA i nadále hrát za Golden State. Třicetiletý hvězdný pivot podle ESPN s Warriors podepsal dvouletou smlouvu na 40 milionů dolarů (přes 850 milionů korun). Porzingis přišel do San Franciska v únoru po výměně z Atlanty.

V novém působišti by se nejslavnější a nejbohatší lotyšský sportovec mohl potkat nejen se Stephenem Currym a Draymondem Greenem, ale taky s dalšími šampiony – LeBronem Jamesem a Anthonym Davisem. Někdejší spoluhráče z Los Angeles chce severokalifornský celek získat v příštích dnech.

S jedenačtyřicetiletým Jamesem to může být snadné. Aktuálně nejstarší hráč NBA je před svou 24. sezonou volný a vybírá si příští působiště. Warriors o něj stojí už několik let a rádi by na ligové úrovni obnovili úspěšné americké duo Curry – James, jež zářilo během pařížské olympiády.

LeBron James (vlevo) a Stephen Curry během Utkání hvězd NBA

K podpisu by měl pomoci krok jiného matadora Draymonda Greena, který nyní nevyužije svou opci a místo toho se na novém angažmá ve Warriors dohodne v následujících týdnech.

V podkošovém území by společně s Porzingisem a Greenem mohl působit také Anthony Davis, práva na jedničku draftu 2012 však drží Washington Wizards, a tak bude třeba jejich součinnost.

V takovém případě by se Kaliforňané vzdali jiného veterána Jimmyho Butlera. Ten do San Franciska přišel loni v únoru a hru Warriors pozvedl, letos v lednu si však přetrhl vazy v koleni a je na dlouhé měsíce vyřazený.

Jimmy Butler z Golden State Warriors se svíjí bolestí.

Warriors tak plánují propojit členy odcházející generace a poskytnout jim prostor pro poslední útok na tituly. Kromě jedenačtyřicetiletého Jamese, osmatřicetiletého Curryho, šestatřicetiletého Greena a třiatřicetiletého Davise by byl členem i čtyřicetiletý Al Horford, který se nedávno upsal pro svou dvacátou sezonu v NBA.

Čerstvý třicátník Porzingis by byl v tomto týmu málem za zobáka, ačkoli v zámořské soutěži nastupuje od roku 2015 a vedle Atlanty a Golden State si zahrál také za New York Knicks, Dallas, Washington a Boston, se kterým v roce 2024 získal titul. Za kariéru v zámoří v průměru na zápas nasbíral 19,5 bodu, 7,6 doskoku nebo 1,9 asistence.

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