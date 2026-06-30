Porzingis zůstal v Golden State. Rodí se supertým? Warriors chtějí LeBrona i Davise

V novém působišti by se nejslavnější a nejbohatší lotyšský sportovec mohl potkat nejen se Stephenem Currym a Draymondem Greenem, ale taky s dalšími šampiony – LeBronem Jamesem a Anthonym Davisem. Někdejší spoluhráče z Los Angeles chce severokalifornský celek získat v příštích dnech.
S jedenačtyřicetiletým Jamesem to může být snadné. Aktuálně nejstarší hráč NBA je před svou 24. sezonou volný a vybírá si příští působiště. Warriors o něj stojí už několik let a rádi by na ligové úrovni obnovili úspěšné americké duo Curry – James, jež zářilo během pařížské olympiády.
K podpisu by měl pomoci krok jiného matadora Draymonda Greena, který nyní nevyužije svou opci a místo toho se na novém angažmá ve Warriors dohodne v následujících týdnech.
V podkošovém území by společně s Porzingisem a Greenem mohl působit také Anthony Davis, práva na jedničku draftu 2012 však drží Washington Wizards, a tak bude třeba jejich součinnost.
V takovém případě by se Kaliforňané vzdali jiného veterána Jimmyho Butlera. Ten do San Franciska přišel loni v únoru a hru Warriors pozvedl, letos v lednu si však přetrhl vazy v koleni a je na dlouhé měsíce vyřazený.
Warriors tak plánují propojit členy odcházející generace a poskytnout jim prostor pro poslední útok na tituly. Kromě jedenačtyřicetiletého Jamese, osmatřicetiletého Curryho, šestatřicetiletého Greena a třiatřicetiletého Davise by byl členem i čtyřicetiletý Al Horford, který se nedávno upsal pro svou dvacátou sezonu v NBA.
Čerstvý třicátník Porzingis by byl v tomto týmu málem za zobáka, ačkoli v zámořské soutěži nastupuje od roku 2015 a vedle Atlanty a Golden State si zahrál také za New York Knicks, Dallas, Washington a Boston, se kterým v roce 2024 získal titul. Za kariéru v zámoří v průměru na zápas nasbíral 19,5 bodu, 7,6 doskoku nebo 1,9 asistence.