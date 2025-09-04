Příběhy prvních basketbalových mistrů Evropy jsou syrovým odrazem doby a boje lotyšského národa o přežití.
Rok 1935 ale navždy zůstane jejich.
Při příležitosti letošního šampionátu i informační bannery v centru Rigy připomínají, že jsou dodnes zástupci nejmenší země, která kdy opanovala EuroBasket. Senzačně, navzdory překážkám.
„Pokud vás a ostatní německé vojáky zajmou Rusové, budete váleční zajatci. My, lotyšští vojáci, pro ně budeme váleční zločinci, se kterými si bolševici bez milosti vyrovnají účty.“