Sen o LeBronovi. Basketbalisté mají větší šanci, že na MS potkají USA

Basketbalový šampionát se koná po pěti letech, to je samo o sobě událost. Tým kouče Ronena Ginzburga zvládl projít kvalifikací na MS poprvé v dějinách samostatného státu a nyní má o něco jasněji, na koho může a nemůže narazit.

Po týdnech ticha byly v pátek zveřejněny losovací procedury. Skupiny rozdělí v sobotu od 11.30 v Šen-čenu legendy Jao Ming a Kobe Bryant - jak se to bude týkat mužstva vedeného Tomášem Satoranským?

Česko je v 5. z osmi košů, a tak ho čekají zápasy v jedné ze čtyř megapolí, co do měst je to už teď atraktivní záležitost. Nastoupit mohou buď ve skupině A v Pekingu, C v Kantonu, E v Šangaji nebo G v Šen-čenu. Ze čtyř účastníků projdou do další fáze nejlepší dva, třetí a čtvrtý celek spadne do fáze o 17. až 32. místo.

A tady je to nejzajímavější: je jisté, že v Pekingu se představí domácí Čína a pod šanghajskými mrakodrapy vyběhnou Američané! Ti na světové šampionáty jezdí se superhvězdami NBA, Česko tedy patří mezi polovinu celků v osudí, které mohou dál doufat, že narazí na LeBrona Jamese, Jamese Hardena a další esa.

Skupina pro Satoranského a spol. vzejde z mixu košů 1, 4, 5 a 8 (viz box). „Skupinou smrti“ by ze sportovního hlediska byl třeba mix USA, Turecka a Tuniska, verzí se slušnou šancí na postup varianta Čína, Venezuela, Tunisko. „Zákeřnou“ pak kupříkladu mix Španělsko, Portoriko, Pobřeží slonoviny.

Los MS v basketbalu v Číně 1. koš: Čína, USA, Španělsko, Francie

2. koš: Srbsko, Argentina, Litva, Řecko

3. koš: Rusko, Austrálie, Brazílie, Itálie

4. koš: Portoriko, Turecko, Dominikánská republika, Venezuela

5. koš: Německo, Kanada, ČESKO, Polsko

6. koš: Írán, Černá Hora, Filipíny, Korea

7. koš: Nigérie, Senegal, Nový Zéland, Angola

8. koš: Japonsko, Jordánsko, Tunisko, Pobřeží slonoviny Skupiny A, C, E a G vytvoří celky z košů 1, 4, 5 a 8.

Skupiny B, D, F a H vytvoří celky z košů 2, 3, 6 a 7.

Co nejvíce by se měly vyhnout celky ze stejných kontinentů, Američané kupříkladu automaticky dostanou ze 4. koše Turecko atd.

V tom, zda po měření s nejlepšími hráči světa v ikonickém dresu USA prahnou, či nikoli, se ovšem basketbaloví reprezentanti neshodnou.

„Sice by to pro nás bylo kruté, ale určitě bych si chtěl zkusit zahrát proti Americe. Do NBA se člověk jen tak nedostane a proti takovým hráčům si jen tak nezahraje,“ soudí Tomáš Vyoral, zatímco jeho nymburský spoluhráč Martin Kříž říká: „Spousta lidí, se kterými jsem se bavil, by ale chtěla Ameriku. Moje přání to ale pro základní skupinu asi není. Spíše doufáme, že chytíme někoho hratelného. Určitě tam nechceme jet jen odehrát základní skupinu.“