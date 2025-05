Základní skupiny evropské části kvalifikace o MS mužů 2027 Skupina A: postupující z předkvalifikace (skupina D), Gruzie, postupující z předkvalifikace (A), Španělsko Skupina B: Řecko, Černá Hora, Portugalsko, postupující z předkvalifikace (B), Skupina C: Srbsko, Turecko, Bosna a Hercegovina, postupující z předkvalifikace (A) Skupina D: Velká Británie, Itálie, Island, Litva Skupina E: postupující z předkvalifikace (D), Německo, Izrael, Kypr Skupina F: Lotyšsko, Polsko, postupující z předkvalifikace (C), postupující z předkvalifikace (C) Skupina G: Francie, Belgie, Finsko, postupující z předkvalifikace (B) Skupina H: Slovinsko, Česko, Švédsko, Estonsko Složení skupin 2. kola předkvalifikace:

Skupina A: Slovensko, Švýcarsko, Ukrajina Skupina B: Severní Makedonie, Rumunsko, Maďarsko Skupina C: Nizozemsko, Rakousko, Bulharsko Skupina D: Dánsko, Norsko, Chorvatsko