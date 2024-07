Žabiny zabojují o Euroligu v Maďarsku, USK čeká Valencie, Benátky a Györ

Basketbalistky USK budou hrát v základní skupině D s Valencií, Reyerem Benátky a Györem. Žabiny byly v případě úspěchu nalosovány do skupiny B s Bourges, Olympiakosem Pireus a tureckou Cukurovou Mersin.

Euroliga se uskuteční v novém formátu. Základní část se odehraje místo dvou osmičlenných skupin ve čtyřech čtyřčlenných. Tři nejlepší týmy postoupí do dvou šestičlenných skupin, kam si přenesou dosavadní výsledky a počet bodů. Čtvrté celky se přesunou do nižšího EuroCupu. Po druhé fázi budou v Eurolize následovat vyřazovací boje. Na rozdíl od dřívějšího Final Four soutěž vyvrcholí turnajem Final Six.

V případě neúspěchu v euroligové kvalifikaci se Brňanky představí znovu v EuroCupu. Do skupiny G jim los přisoudil španělský tým Estudiantes Madrid, francouzské Tarbes a lepšího z dvojice Kluž - Iraklis Soluň.

Basketbalistky KP TANY Brno se hecují před zápasem.

Soupeře poznali i další dva čeští účastníci EuroCupu. Basketbalistky KP TANY Brno jsou ve skupině J s Galatasarayem Istanbul, portugalským týmem Sportiva z Azorských ostrovů a vítězem kvalifikačního souboje mezi italskou Battipaglií a španělským Ferrolem, za který nastupuje česká reprezentantka Julie Pospíšilová.

Chomutov ve skupině A narazí na ASVEL Lyon, Gorzów a AEL Limassol.