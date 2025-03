Češky se na EuroBasketu v Brně utkají s Belgií, Černou Horou a Portugalskem

20:33

České basketbalistky se utkají na červnovém mistrovství Evropy v základní skupině C v Brně s Belgií, Černou Horou a Portugalskem. Rozhodl o tom los v Aténách. Kontinentální šampionát se bude hrát od 18. do 29. června a play off je na programu od 24. do 29. června v řeckém Pireu.