Bronny James působí v Lakers třetí sezonu. V pěti přípravných zápasech se příliš neukázal, proměnil pouze čtyři ze 16 střel z pole a trenér J. J. Redick naznačil, že jeho budoucnost v týmu je nejistá.
V říjnu ukončili v kalifornském klubu smlouvu Daltona Knechta a James se v kádru udržel. V pěti odehraných utkáních zaznamenal celkem čtyři body a mužstvo minimálně dočasně opouští.
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LeBron odešel, Bronny zůstal. Oba se touží ukázat. Kdo zažije úspěšnější sezonu?
Zato rekordman LeBron James patří ve své 24. sezoně v NBA a krátce před svými 42. narozeninami k výrazným postavám. Sixers i jeho zásluhou vévodí ligovému pořadí s bilanci 8-1 a s dalšími hvězdami Ty Maxeym, Jaylenem Brownem či Joelem Embiidem se nejstarší hráč ligy rychle sehrál.
Po sedmi odehraných zápasech má bilance 15,7 bodu, 7,4 doskoku a 7,4 asistence na utkání.
James junior má s losangeleským klubem plně garantovanou smlouvu do konce sezony s opcí klubu disponuje na další ročník. Soutěž „béček“ odstartuje v sobotu.
K prvnímu souboji mezi Lakers a Sixers – a potenciálně i k premiérovému utkání mezi otcem a synem v dějinách NBA – dojde o Vánocích. Odveta je na programu 5. března.