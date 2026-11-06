Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

LeBron září, Bronny musí a farmu. Lakers ho posílají rozehrát

Autor: ,
  13:24
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Luka Dončič (vlevo) a Bronny James v dresech Los Angeles Lakers

Luka Dončič (vlevo) a Bronny James v dresech Los Angeles Lakers | foto: Scott StrazzanteAP

Tyrese Maxey sleduje oslavu LeBrona Jamese.
LeBron James z Philadelphie se tlačí do zakončení během utkání proti New Yorku.
Baketbalista LeBron James při předzápasovém rituálu.
Smečující LeBron James.
44 fotografií
Los Angeles Lakers poslali Bronnyho Jamese do záložního týmu Coachella Valley Lakers, který hraje nižší zámořskou basketbalovou soutěž NBA G League. Dvaadvacetiletý syn hvězdy LeBrona Jamese, jenž před touto sezonou odešel z kalifornského klubu do Philadelphie, naskočil v této sezoně jen do pěti zápasů a odehrál v nich dohromady 12 minut.

Bronny James působí v Lakers třetí sezonu. V pěti přípravných zápasech se příliš neukázal, proměnil pouze čtyři ze 16 střel z pole a trenér J. J. Redick naznačil, že jeho budoucnost v týmu je nejistá.

V říjnu ukončili v kalifornském klubu smlouvu Daltona Knechta a James se v kádru udržel. V pěti odehraných utkáních zaznamenal celkem čtyři body a mužstvo minimálně dočasně opouští.

LeBron odešel, Bronny zůstal. Oba se touží ukázat. Kdo zažije úspěšnější sezonu?

Zato rekordman LeBron James patří ve své 24. sezoně v NBA a krátce před svými 42. narozeninami k výrazným postavám. Sixers i jeho zásluhou vévodí ligovému pořadí s bilanci 8-1 a s dalšími hvězdami Ty Maxeym, Jaylenem Brownem či Joelem Embiidem se nejstarší hráč ligy rychle sehrál.

Po sedmi odehraných zápasech má bilance 15,7 bodu, 7,4 doskoku a 7,4 asistence na utkání.

Bronny James na tréninku LA Lakers

LeBron James oslavuje koš v přípravném utkání NBA.

James junior má s losangeleským klubem plně garantovanou smlouvu do konce sezony s opcí klubu disponuje na další ročník. Soutěž „béček“ odstartuje v sobotu.

K prvnímu souboji mezi Lakers a Sixers – a potenciálně i k premiérovému utkání mezi otcem a synem v dějinách NBA – dojde o Vánocích. Odveta je na programu 5. března.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly

Sportovci oslavili Halloween

Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Hráčem měsíce za říjen je ve fotbalové lize olomoucký Sejk, trenérům vládne Veselý

Olomoucký útočník Václav Sejk slaví vstřelený gól.

Hráčem měsíce října v první fotbalové lize se stal útočník Václav Sejk z Olomouce. Mezi trenéry zvítězil Jaroslav Veselý z Bohemians Praha 1905. Výsledky v tiskové zprávě zveřejnila Ligová fotbalová...

6. listopadu 2026  13:35

Yamal míří do Prahy. S výjimkou Rodriho budou Španělé na Ligu národů kompletní

Lamine Yamal ze Španělska v běžeckém souboji s českým obráncem Ladislavem...

V nominaci španělských fotbalistů na utkání Ligy národů v Praze nechybí kromě zraněného kapitána Rodriho žádné opory. Na Letné by se tak měl 12. listopadu představit mimo jiné hvězdný křídelník...

6. listopadu 2026  13:32

Prostějov versus Prostějov. Při historickém hokejovém derby to bude vřít i v hledišti

Logan Stein v brance Prostějova v zápase s Kopřivnicí.

Souboj, jaký Prostějov nezažil. V hokejovém prostředí dojde v sobotu k nevšední situaci - ve druhé hokejové lize, tedy třetí nejvyšší soutěži, na sebe narazí dva celky z jednoho města. SK Prostějov...

6. listopadu 2026  13:30

Český koeficient dál strádá. Bude si opět zvykat na boje o Ligu mistrů?

Plzeňský Patrik Hrošovský nevěří...

Vytoužená desátá příčka dál mizí v dáli, řecký klubový fotbal je na vlně a české týmy už ho dost pravděpodobně nedoženou. V přespříští sezoně tak nejspíš ztratí přímý postup do základní fáze Ligy...

6. listopadu 2026  13:24

LeBron září, Bronny musí a farmu. Lakers ho posílají rozehrát

Luka Dončič (vlevo) a Bronny James v dresech Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers poslali Bronnyho Jamese do záložního týmu Coachella Valley Lakers, který hraje nižší zámořskou basketbalovou soutěž NBA G League. Dvaadvacetiletý syn hvězdy LeBrona Jamese, jenž...

6. listopadu 2026  13:24

Kováč po první výhře v Evropě: Potřebovali jsme bodovat, chceme potěšit proti Spartě

Rozohněný plzeňský trenér Radoslav Kováč.

Plzeňští fotbalisté se dočkali prvního vítězství v letošním ročníku Evropské ligy. Po třech porážkách uspěli ve čtvrtém kole ligové fáze na hřišti norského Lilleströmu 1:0. O jedinou branku se...

6. listopadu 2026  13:23,  aktualizováno  13:51

Zbrojovka – Baník v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a kurzy

Ostravský záložník Michal Kohút se snaží uniknout ze sevření plzeňských...

Ve 14. kole Chance Ligy se utkají Zbrojovka Brno a Baník Ostrava. Kde sledovat sobotní večerní zápas v přímém přenosu, jakou formu mají oba soupeři a co o jejich šancích vypovídají statistiky a...

6. listopadu 2026  13:03

Otce už přerostl. Překoná ho i na hřišti? Ronalda Juniora čeká velká výzva a tlak

Cristiano Ronaldo a jeho syn Cristiano Jr. se pochlubili vypracovanými těly....

Táta končí, syn nastupuje. Zatímco Cristiano Ronaldo oznámil konec hvězdné reprezentační kariéry, jeho šestnáctiletý syn dostal pozvánku do portugalského národního týmu do 17 let. Cristiano Junior...

6. listopadu 2026  12:56

MotoGP - VC Kataru 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Filip Salač během kvalifikace Moto2 na Velkou cenu Británie v Silverstonu.

Jubilejním 20. závodem sezony MS silničních motocyklů je Katar, jede se tradičně na okruhu Lusail. Sledujte všechny závody online, představí se i Filip Salač.

6. listopadu 2026  12:28

Derby v krizové situaci: Zlín i Slovácko jsou ve fotbalové lize dole

Trenér Zlína Pavel Hoftych během zápasu s Hradcem Králové.

Smutná fotbalová realita. V sobotu se na zlínské Letné střetnou krajští rivalové ve vzájemném zápase jako dva nejhorší týmy Chance ligy. Domácí vyběhnou do prestižního regionálního derby z posledního...

6. listopadu 2026  12:26

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Nováčky Hopi a Kozel, k národnímu týmu se vrací Souček. Denia povolal i Gabriela

Santi Denia uděluje taktické pokyny českým fotbalistům při své premiéře v...

Trenér českých fotbalistů Santi Denia oznámil svou druhou nominaci. Na listopadové zápasy elitní Ligy národů povolal třeba Tomáše Součka, jenž se k národnímu týmu připojuje po vyléčeném zranění....

6. listopadu 2026  11:18,  aktualizováno  12:22

Otazník El Nordika: Vyoral ano, či ne? Ústí: Třeba Děčín vysílá fejkové zprávy

Děčínský rozehrávač Tomáš Vyoral při trestném hodu, v pozadí Josef Gabriel.

Nejšťavnatější příběh basketbalového El Nordika, který by byl i nejsledovanější, dostal zápletku. Vyrukuje přeběhlík Tomáš Vyoral na ústeckou Slunetu? O minulém víkendu si děčínská posila v Písku...

6. listopadu 2026  12:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.