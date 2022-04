Aprílový žert krutou realitou. Hvězdami přecpaní Lakers končí s ostudou

Jde o jedno z největších překvapení v zámořské soutěži za poslední roky. Že tým kolem LeBrona Jamese, Anthonyho Davise a Russella Westbrooka ani nezasáhne do bojů o titul? Před začátkem ročníku nemyslitelné!

Vždyť televizní stanice ESPN před sezonou předpovídala, že Lakers v základní části dosáhnou na skóre 59 výher a 23 porážek. Realita je nakonec diametrálně odlišná. Jedni z favoritů NBA mají bilanci 31-49, po prohře s Phoenixem nestačili v noci na pátek ani na Golden State, proti nimž už nastoupili bez největších hvězd. Dvě utkání jim ještě scházejí.

„Jsme extrémně zklamaní,“ soukal ze sebe trenér Frank Vogel po nezdaru s Phoenixem 110:121. „Mrzí nás to kvůli fanouškům i majitelům, kteří nám dali příležitost. Chtěli jsme klubu přinést úspěch, ale nestačili jsme na to.“

Jednou z příčin vyřazení klubu, který je se 17 triumfy nejúspěšnější v historii NBA, jsou zranění, která v průběhu sezony trápila opory. James (37 let), Westbrook (33) a Davis (29) společně odehráli jen 21 zápasů.

„Jenže jsme prohrávali, i když jsme všichni tři na hřišti byli,“ podotkl Davis. „Kdybychom spolu hráli víc, přišli bychom na to, co funguje. Ale nepovedlo se nám to. Je těžké bojovat o titul, když vaši nejlepší hráči nejsou sehraní.“

Davis bojoval se zdravím nejčastěji, zasáhl jen do poloviny zápasů. Nejvíce ale zklamal Westbrook. Ten sice přijal trochu menší roli, než na kterou byl zvyklý, jenže nevyvaroval se svých obvyklých výstřelků. A ani v kolonce doskoků a asistencí, kde tradičně exceloval, tentokrát nezářil.

Russell Westbrook a Anthony Davis z Los Angeles Lakers se domlouvají během utkání NBA s Phoenixem.

Zato v dresu Lakers v klíčových momentech ztrácí míče či střílí z nesmyslných pozic. Jeho předsezonní výměna z Washingtonu tak vstoupí do historie jako jedna z vůbec nejhorších, kterou kdy NBA viděla.

Naopak James, který zmeškal zhruba třetinu zápasů, prožívá statisticky nejpovedenější sezonu v kariéře. Ve 37 letech. Ani jeho více než třicet bodů na utkání a březnový posun na druhé místo v historické tabulce nejlepších střelců základní části však Lakers nestačí.

Tak výrazně se totiž prosazuje i díky tomu, že jeho parťáci v útoku tápou. Týmově jde pro něj o nejhorší ročník v kariéře.

Když už je řeč o Jamesovi, ten si minulý týden v pátek dovolil troufalý aprílový žertík. Na Twitter napsal: „Sezona pro mě oficiálně skončila. Uvidíme se na podzim.“

LeBron James @KingJames I’m out for the season officially. ‍♂️. See y’all in the fall. ✌ oblíbit odpovědět

Den poté ještě naskočil do duelu s New Orleans, načež další dva, včetně osudného s Phoenixem, vinou bolavého kotníku zmeškal.

Nyní už je jeho aprílová zpráva realitou.

Lakers na angažování tří zvučných jmen doplatili i dalším způsobem. Kvůli vysokým gážím, které si hvězdy nárokují, neměli dost místa pod platovým stropem, aby si mohli dovolit kvalitní náhradu.

V průběhu sezony v rotaci vyzkoušeli neuvěřitelný počet 24 hráčů, jenže správný mix nenašli. „Měli jsme víc základních pětek než výher,“ poznamenal v nadsázce Davis. „Cílem bylo vyhrát titul, jenže nás zastavila zranění,“ dodal zklamaně.

Propadák Lakers nebyl jen o hvězdné trojici. Nadějná předsezonní posila Kendrick Nunn laborovala s kolenem a vůbec nenastoupila, zkušený pivot DeAndre Jordan zase postupně mizel z rotace, až jej vedení na začátku března raději propustilo. Pryč je kouzlo hvězdného náhradníka Carmela Anthonyho, talent Talen Horton-Tucker se ukazuje jako střela mimo.

A to si představte, že před ročníkem málem zlatý dres oblékal dravý rozehrávač Kyle Lowry. Před podpisem měl dokonce DeMar DeRozan, jenž ale nakonec upřednostnil Chicago, za nějž průměruje 28 bodů na zápas. Ani zvlášť netajil, že v jeho rozhodování hrála roli i kabina.

Přece jen ne každý chce za generálního manažera LeBrona. Ne tedy oficiálně, ale v praxi to tak funguje. Co řekne James, to prostě v Lakers platí. To dobré, ale i špatné.

Co tedy bude s týmem dál?

Při úvahách o budoucnosti přináší web stanice ESPN následující otázky: „Udrží si trenér Vogel místo? Chystají se změny ve vedení klubu? Dokážou Lakers najít partnera pro výměnu Westbrooka? Prodlouží James, který vstoupí do posledního roku smlouvy, svůj kontrakt?“

To vše budou muset v Lakers vyřešit, aby přebili ostudnou sezonu. Svůj tým navíc neokysličí ani při draftu, své výběry pro letošní rok totiž už dávno vyměnili...