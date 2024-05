LA Clippers povede v NBA dál Lue, klub si trenéra pojistil lukrativní smlouvou

„Lue ztělesňuje všechno, co od hlavního kouče chceme. Je to skvělý taktik a přirozený vůdce s mimořádnou schopností napojit se na lidi kolem sebe,“ uvedl v prohlášení prezident klubu Lawrence Frank. „Je pilířem klubu a bude jím ještě hodně dlouho.“

Sedmačtyřicetiletý Lue získal jako hráč dva tituly s městskými rivaly Los Angeles Lakers. V roli trenéra dovedl k triumfu v NBA v roce 2016 Cleveland s LeBronem Jamesem. V Clippers má za sebou čtyři sezony, během nichž tým prošel třikrát do play off a v roce 2021 si zahrál v semifinále.

O trenérovi mají před další sezonou NBA jasno také ve Washingtonu. Vedení Wizards oznámilo, že prozatímního kouče Briana Keefeho, který se týmu ujal na konci ledna po odvolání Wese Unselda, angažovalo nastálo.

Osmačtyřicetiletý Keefe dosud sbíral zkušenosti jako asistent. Dvakrát působil v Oklahoma City, New Yorku, Los Angeles Lakers, Brooklynu a naposledy ve Washingtonu. Wizards byli v této sezoně druhým nejhorším týmem Východní konference a potřetí za sebou se nedostali do play off.