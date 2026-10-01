Plzeňské trable. Další porážka nováčka, navíc se zranil kapitán

V duelu, v němž byla Lokomotiva dlouho lepší a mířila k první výhře v NBL po 14 letech. Nakonec zůstala jen hořkost.
„Jsme zklamaní. V závěru nám chyběla i trocha štěstí, aby se míč dokutálel do obroučky. Mohli jsme vyhrát a všechno by vypadalo jinak,“ prohodil Paidar.
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„Jsme smutní, ale je tam i naštvanost. Vím, že jsme nezkušení a máme mladý tým, ale v poslední čtvrtině jsme udělali strašně technických chyb. Měli jsme zápas 37 minut v rukách a pak ho zbytečně pustíme. Po chybách, které bychom dělat neměli,“ uznal Martin David, asistent hlavního kouče Lokomotivy Lejska.
Aby plzeňských trablů nebylo málo, zranil se jí první rozehrávač a kapitán Michal Svojanovský, který do té doby stihl dvanáct bodů. Mimo hru je navíc momentálně i zkušené křídlo František Váňa.
„O Michala (Svojanovského) jsme bohužel pravděpodobně přišli na nějaký čas. Těžko se takový zápas hodnotí, ale na nějaké štěstí nebo smůlu moc nevěřím. Měli jsme šanci zápas zavřít a bohužel se nám to nepovedlo,“ mínil Jaroslav Lejsek, trenér Lokomotivy.
„Přesto jsem šťastný za kluky a hlavně za lidi, kteří přišli. Hala byla znovu napěchovaná a atmosféra skvělá. Myslím, že koncovka byla především o zkušenostech. Hráči, kteří zápas dohrávali, podle mě podobnou situaci ještě nezažili. Platí to i pro naše kluky z Ameriky, kteří přišli z univerzity a s podobnými koncovkami se teprve učí pracovat.“
Plzeň je tak i po čtyřech kolech na nule a u dna tabulky. V sobotu míří do haly deváté Opavy.
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„Já jsem byl na začátku sezony optimista, že budeme konkurenceschopní. A hned na úvod jsme dvakrát zažili šílenou bídu,“ připomněl asistent David hrozivé porážky s Děčínem a v Ústí nad Labem. „Takže jsem začal čekat jen to nejhorší. Ale další dva zápasy z toho byl pro nás i přes další porážky moc dobrý výsledek. S Pískem i teď s USK. Věřím, že nám to dodá sebevědomí, pro tým je strašně důležité vidět, že je schopný na body dosáhnout,“ konstatoval David.
„Výhra z toho není, ale je to povzbuzení,“ souhlasil Paidar. „S Pískem rozhodla hned první čtvrtina a zdůrazňovali jsme si pak v kabině, že takhle hrozně už vstoupit do utkání nesmíme. Proti USK se to povedlo. Já věřím, že se budeme dál zlepšovat a brzy výhry přijdou.“
Třeba se to povede už v sobotu v Opavě.