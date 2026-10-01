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Plzeňské trable. Další porážka nováčka, navíc se zranil kapitán

Ervín Schulz
  13:21
Xavier Johnson z USK Praha střílí přes Damona Edwarda Nicholase z Plzně.

Xavier Johnson z USK Praha střílí přes Damona Edwarda Nicholase z Plzně. | foto: BK Loko BaliMania Plzeň

Tomáš Kyzlink z USK Praha se probíjí skrz obranu Plzně.
Plzeňský fanoušek se fotí s Jurajem Páleníkem po zápase s USK Praha.
Jiří Paidar z Plzně zahrává trestné hody proti USK Praha.
Jakub Kojzar z Plzně během utkání s USK Praha.
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To bolelo. Plzeňský rozehrávač Jiří Paidar trojkou 38 sekund před koncem středečního utkání čtvrtého kola basketbalové Maxa NBL srovnal skóre proti USK Praha na 81:81. Hostující K.J. Doucet poté proměnil jednu šestku a nováček nejvyšší soutěže měl dvakrát možnost strhnout v závěru vedení na svou stranu. Jenže hráči minuli střelou zpod koše i dorážkou a Doucet v dramatickém finiši dalšími dvěma trestnými hody rozhodl o těsném vítězství Pražanů 84:81.

V duelu, v němž byla Lokomotiva dlouho lepší a mířila k první výhře v NBL po 14 letech. Nakonec zůstala jen hořkost.

„Jsme zklamaní. V závěru nám chyběla i trocha štěstí, aby se míč dokutálel do obroučky. Mohli jsme vyhrát a všechno by vypadalo jinak,“ prohodil Paidar.

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„Jsme smutní, ale je tam i naštvanost. Vím, že jsme nezkušení a máme mladý tým, ale v poslední čtvrtině jsme udělali strašně technických chyb. Měli jsme zápas 37 minut v rukách a pak ho zbytečně pustíme. Po chybách, které bychom dělat neměli,“ uznal Martin David, asistent hlavního kouče Lokomotivy Lejska.

Aby plzeňských trablů nebylo málo, zranil se jí první rozehrávač a kapitán Michal Svojanovský, který do té doby stihl dvanáct bodů. Mimo hru je navíc momentálně i zkušené křídlo František Váňa.

Michal Svojanovský z Plzně zakončuje v zápase s Pískem.

František Váňa z Plzně se snaží uniknout Martinu Svobodovi z Písku.

„O Michala (Svojanovského) jsme bohužel pravděpodobně přišli na nějaký čas. Těžko se takový zápas hodnotí, ale na nějaké štěstí nebo smůlu moc nevěřím. Měli jsme šanci zápas zavřít a bohužel se nám to nepovedlo,“ mínil Jaroslav Lejsek, trenér Lokomotivy.

„Přesto jsem šťastný za kluky a hlavně za lidi, kteří přišli. Hala byla znovu napěchovaná a atmosféra skvělá. Myslím, že koncovka byla především o zkušenostech. Hráči, kteří zápas dohrávali, podle mě podobnou situaci ještě nezažili. Platí to i pro naše kluky z Ameriky, kteří přišli z univerzity a s podobnými koncovkami se teprve učí pracovat.“

Plzeň je tak i po čtyřech kolech na nule a u dna tabulky. V sobotu míří do haly deváté Opavy.

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„Já jsem byl na začátku sezony optimista, že budeme konkurenceschopní. A hned na úvod jsme dvakrát zažili šílenou bídu,“ připomněl asistent David hrozivé porážky s Děčínem a v Ústí nad Labem. „Takže jsem začal čekat jen to nejhorší. Ale další dva zápasy z toho byl pro nás i přes další porážky moc dobrý výsledek. S Pískem i teď s USK. Věřím, že nám to dodá sebevědomí, pro tým je strašně důležité vidět, že je schopný na body dosáhnout,“ konstatoval David.

„Výhra z toho není, ale je to povzbuzení,“ souhlasil Paidar. „S Pískem rozhodla hned první čtvrtina a zdůrazňovali jsme si pak v kabině, že takhle hrozně už vstoupit do utkání nesmíme. Proti USK se to povedlo. Já věřím, že se budeme dál zlepšovat a brzy výhry přijdou.“

Třeba se to povede už v sobotu v Opavě.

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