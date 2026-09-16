Premiéra v plném domě, Plzeň se vrací. Nemáme v týmu egoisty, těší kouče Lejska

„Hodně lidí se mě ptá, zda cítím nervozitu. Ale vůbec ne, moc se těším. První zápas doma chceme vyhrát, přes to nejede vlak, chceme ukázat naši cestu a vizi,“ líčí plzeňský trenér Jaroslav Lejsek.
Lokomotiva, ještě loni prvoligová, získala v červnu divokou kartu poté, co se domácí suverén z Nymburka sloučil s pražskou Slavií. A postupně se mladý tým doplňoval. Ze stříbrných Pardubic přišel křídelník Michal Svojanovský, z bronzové Opavy křídelník František Váňa, ze Slovenska Juraj Páleník, z portugalské ligy pivot Eyisi Brown, Plzeň získala i další dva Američany včetně dvoumetrového Troye D’amica, který hrál minulou sezonu v Anglii za Sheffield Sharks.
„Vybrali jsme si hráče, u kterých víme, že jejich charakter je na výši. Nemáme egoisty, kteří by své jméno stavěli nad tým. Vytvořila se výborná parta, je tu taková typická česká šatna, kam dobře zapadli i cizinci. Vždyť třeba Jura Páleník v Česku roky působil, u něj žádná adaptace třeba ani nebyla. Na týmovou spolupráci hodně spoléháme,“ říká Lejsek.
„Plzeň jsem si vybral především proto, že mě oslovil klubový koncept. Jsme nováčci, ale o to víc tvrdě pracujeme. Do Česka se vracím po třech letech, určitě jsem se za tu dobu změnil,“ hlásí šestadvacetiletý Páleník, který se po čase vrátil i do slovenské reprezentace.
I další nové tváře v Lokomotivě hýří odhodláním. „Věřím, že je v našich silách bojovat minimálně o předkolo play off,“ vzkazuje osmadvacetiletý střelec Váňa. „Musíme být hladoví, odhodlaní, nebát se hrát a nebát se ani silnějších týmů. Inspirací může být Písek, který se nedávno dostal mezi elitu a vlétl do ligy jako uragán,“ doplňuje o tři roky mladší Svojanovský.
Zatímco plzeňský kádr doznal řady změn, trenérské duo zůstalo. Asistentem Jaroslava Lejska je i nadále Martin David, bývalý úspěšný hráč, který v NBL hájil barvy Ústí nad Labem.
„Asi nebudeme mít nejlepší formu v září, naším cílem je být lepší a lepší v průběhu dalších měsíců. Spoustu věcí v NBL se musíme naučit tak, aby nám fungovaly. Máme mladý tým, z kterého chceme vydupat emoce a atraktivní basketbal,“ míní Lejsek.
Pro Lokomotivu začíná nová a náročná cesta.