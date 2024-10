Prohrávejte, ale zlepšujte se, velí kouč basketbalových zelenáček z Chomutova

„S holkama o tom mluvíme, aby z toho nebyly špatné, že prohrají skoro každý zápas větším rozdílem. Tlačíme do nich, že to je hlavně o jejich rozvoji. Určitě nechceme prohrávat o 100 bodů, ale výsledky teď nejsou priorita,“ říká chomutovský trenér Petr Treml mladší.

Cílem projektu LOH 2028 je připravit mladé hráčky na boj o olympiádu v Los Angeles a další vrcholné akce. Proto se zrodil nápad, že v Chomutově bude vedle zkušených Levhartic, hrajících EuroCup a v lize o medaile, fungovat ještě tým poskládaný z talentovaných juniorek z celé republiky. Třeba z Brna v létě přišla rozehrávačka Adéla Mezihoráková.

„V Žabinách, které bojují o Euroligu, je těžší dostat prostor. Tady mě to může posunout. Počet minut, co dostávám, je pro mě zásadní,“ vysvětluje devatenáctiletá hráčka, proč kývla na nabídku Chomutova.

Trenér Petr Treml mladší promlouvá ke svým svěřenkyním.

Z vysokých porážek si těžkou hlavu nedělá. „Musíme si na to zvyknout a udržet si pozitivní myšlení. Jde nám o to, abychom byly odolnější, protože tohle je už basket, na který se my jako mladé hráčky chystáme. Proto musíme vysoké porážky skousnout a přijmout je,“ je smířená s rolí otloukánka Mezihoráková.

Rozdíl mezi zápasy v lize a juniorské soutěži je obrovský. „V lize jsou ženské silově fakt jinde, je to o hodně tvrdší a rychlejší basket.“

I když ligovým zelenáčkám porážky nikdo nevyčítá, úplně bez odezvy také nezůstávají. „Trenér kolem kolem nás určitě nechodí v rukavičkách, snaží se nás posouvat, vysvětlit, když něco pokazíme,“ líčí 177 centimetrů vysoká basketbalistka, která v týmu LOH Chomutov patří už v devatenácti k těm nejzkušenějším. Kdyby trenéři do kádru přihodili pár starších hráček, nejspíš by se výsledky zlepšovaly rychleji, ale o to tu nejde.

„Nechceme, aby to tu řídil někdo jako Katka Bartoňová, ať se s tím poperou starší hráčky mezi mladými, jako právě Adéla Mezihoráková či Natka Svobodová. Měly by se vůdčí roli učit, tady k tomu mají prostor,“ přibližuje vizi projektu kouč Treml.

A ani s výsledky to možná brzy nebude tak zlé, naposledy LOH Chomutov podlehl Slovance už jen čtyřbodovým rozdílem. „Můj optimistický pohled je, že ve druhé polovině sezony už na tom budeme lépe,“ věří trenér.