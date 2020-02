Konečně dobýt Litvu, přejí si Češi. Čeká je motivovaný soupeř

Tým kouče Ronena Ginzburga hraje kvalifikaci s jistotou účasti na EuroBasketu, protože Česko bude v září 2021 hostit jednu ze základní skupin v pražské O2 areně. Litva, která skončila na MS v Číně devátá, musí o postup bojovat a další zaváhání by jí situaci zkomplikovalo.



Kapitán Vojtěch Hruban očekává úplně jiný zápas než proti Dánsku. „Věřím, že bude taky super atmosféra. S Dánskem to bylo ale mnohem víc o bojovnosti, tady to bude víc o basketbalu. Doufám, že zápas bude hezčí, budeme hrát mnohem líp v útoku a dáme si šanci v tom zápase vyhrát. Nikdo nečeká, že bychom jeli do Litvy pro výhru, ale stát se může cokoliv,“ prohlásil Hruban.

Sestřih ze zápasu Česko - Dánsko:

S Litvou se Češi utkali loni na konci srpna v Soulu v generálce na MS v Číně a v dobře rozehraném utkání podlehli 79:82. Na šampionátu pak ale skončili při historickém úspěchu o tři místa nad Litevci.

„Týmy jsou úplně jiné. Byl to tehdy zápas na neutrální půdě, teď je doma požene plná hala,“ uvedl Hruban k souboji se soupeřem, s kterým čeští basketbalisté dosud pravidelně prohrávali.



Teď jdou týmy do zápasu v jiném rozpoložení, než bývalo obvyklé. I když Češi řadu opor ze šampionátu také postrádají a dostali příležitost členové širšího kádru. „Domácí vítězství s Dánskem bylo určitě důležité. Litva je bašta basketbalu. Belgie je přejela,“ řekl asistent trenéra českého týmu Petr Czudek.

„Nepřekvapilo ani tak to, že Belgie vyhrála, ale jakým způsobem. Během zápasu už to bylo o 40 bodů, což si myslím, že nečekal vůbec nikdo. Uvidíme, jak se Litva zkonsoliduje. Určitě bude chtít odčinit tak hrozný výkon,“ doplnil Czudek.

Sestřih ze zápasu Belgie - Litva:

Nejlepší český střelec z duelu s Dánskem i posledního souboje s Litvou Jaromír Bohačík očekává tuhou bitvu.

Zápas Litva - Česko začne v 18:30 a přímým přenosem ho vysílá ČT Sport.

„Litva bude zajímavá. Ještě když budou mít dost materiálu. Oni jsou precizní v tom přenášet informace a taktické prvky na hřiště. Mají dobrý tým. I když největší hvězdy chybí, bude to velice těžké,“ prohlásil Bohačík.

Český tým vyrazil do Vilniusu v neděli ráno před Vídeň a na cestu se vydalo třináct z původně nominovaných čtrnácti hráčů. Doma zůstal jen pivot Václav Bujnoch z Opavy, který byl sice proti Dánsku na dvanáctičlenné zápasové soupisce, ale debutu se nedočkal.

Ginzburg do Litvy při nejistém startu pivota Patrika Audy, který nehrál v utkání s Dánskem kvůli zranění kotníku, vzal o jednoho hráče navíc. Doufat v premiéru může křídlo Radek Farský z Brna.