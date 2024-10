Jonesová je zpět v dresu USK. K výhře v Trutnově pomohla patnácti body

Americká pivotka Brionna Jonesová se po roce a půl vrátila do české basketbalové ligy a pomohla USK Praha 15 body k vítězství na hřišti Trutnova. Osmadvacetiletá mistryně světa vynechala minulou sezonu v dresu českých šampionek kvůli přetržené Achillově šlaše. Po zranění už letos nastupovala v zámořské WNBA a po vyřazení Connecticutu z play off dorazila tento týden do Česka.