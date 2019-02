Basketbalistky Trutnova dál stíhají přední týmy, vyhrály i na Slavií

Basketbalistky Lokomotivy Trutnov totiž v dalším kole domácí nejvyšší soutěže vyhrály 73:67 na hřišti pražské Slavie a dál se v tabulce drží těch nejlepších. Patří jim v nich sice až šestá příčka, ale ztráta na týmy před sebou je minimální.

Lépe řečeno na pátý Nymburk a čtvrtý Hradec žádná, všechny tři družstva jdou do závěru základní části se šesti porážkami, třetí Žabiny mají jen o jednu méně. Odskočen tak je jen první USK Praha, jenž ještě neprohrál, a druhé KP Brno, které prohrálo třikrát. Na co to bude stačit, se rozhodne v posledních čtyřech kolech, už nyní je ale jasné, že Trutnov do play off nepůjde z horšího, než je aktuální šesté místo.

„Těší mě, že jsme dokázali vyhrát zápas na hřišti soupeře, přestože to z naší strany nebyl ideální výkon. To je ale to, co kvalitní týmy umí,“ ocenil výkon a výhru trutnovského týmu jeho trenér Michal Martišek.

Lokomotiva si na Trutnov věřila i díky tomu, že ho porazila také na podzim na domácí palubovce. Nic na tom neměnilo ani to, že Slavia po rozpačitém podzimu vyměnila realizační tým a několik hráček. „Hrajeme proti úplně jinému týmu než na podzim,“ musel konstatovat před utkáním Martišek.

A Slavia se také snažila od počátku ukázat, že ji změny pomohly. Hrál se vyrovnaný basketbal, v němž do přestávky měli menší náskok domácí, po přestávce zase hosté. „Nezačali jsme ideálně. První poločas byl z naší strany hodně ospalý a bez energie. Přesně se ukázalo, že zápas je o tom, čí styl se bude hrát,“ řekl Martišek, „nutně jsme potřebovali zrychlit hru, což se nám povedlo ve třetí čtvrtině.“

Přesto zápas spěl k dramatické koncovce, kterou lépe zvládl Trutnov. „Ukázali větší touhu po vítězství, ale i taktickou vyspělost,“ potěšilo Martiška.