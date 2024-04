Žabiny jsou po třetí výhře nad KP Tany ve finále. V cestě stojí favoritky z USK

Úvod v hale Rosnička poznamenaly potíže s časomírou a měření 24 sekund na zakončení útoku muselo obstarat ve zbytku utkání náhradní zařízení. Domácí hráčky se po několikaminutovém přerušení dostávaly pomalu do tempa a až do 24. minuty většinou jen dotahovaly ztrátu.



V druhé polovině třetí čtvrtiny se jim ale od stavu 37:40 povedla jedenáctibodová šňůra, kterou dvěma trestnými hody a trojkou završila rozehrávačka Nikolina Kneževičová, a v poslední desetiminutovce královopolský tým odpadl.

Asistent trenéra Žabin Viktora Pruši Michal Martišek uznal v rozhovoru pro tvcom.cz, že domácí tým se dlouho hledal. „V prvním poločase jsme nehráli naši hru a KP Brno nemělo co ztratit, takže do toho dali všechno. Byli jsme strašně rádi, že to bylo jen o tři body v poločase, a trpělivou hrou a zlepšenou obranou jsme to dotáhli paradoxně do nejvyššího vítězství v sérii. Jsme rádi, že jsme v nejkratším možném termínu ve finále,“ řekl Martišek.

Trenérka KP Tany Marcela Krämer před zápasem nabádala svěřenkyně, aby se koncentrovaly na třetí čtvrtinu. „Protože ta nám tak nějak (celkově) nevychází,“ uvedla Krämer, jejíž tým dal ve druhém poločase jen 22 bodů. „Ale spíš mě mrzí, že průběh zápasu vypadal dobře, ale konečný výsledek prostě vypadá hrozivě,“ konstatovala.

Bosenská reprezentantka Kneževičová byla s 19 body a čtyřmi proměněnými trojkami ze čtyř pokusů nejlepší střelkyní zápasu. Skvěle jí sekundovala americká pivotka Elissa Cunaneová, autorka 13 bodů a 23 doskoků. V týmu soupeře se na dvojciferný počet bodů dostala jen Kateřina Galíčková s jedenácti.

Finále ŽBL se bude hrát opět na tři vítězné zápasy a začne v sobotu 20. dubna v hale pražského účastníka Final Four Evropské ligy. O mistrovi může být jasno už v pátek 26. dubna. Tany Brno se rovněž na tři výhry utká o bronz s Hradcem Králové už od 16. dubna.