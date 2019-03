Favorit je jasný, ale těšíme se, zní z Hradce před duely s USK

„Tohle je samozřejmě těžké, nezbývá než si přát, abychom byli ve všech třech zápasech důstojným soupeřem. Favorit téhle série je jasný,“ říká šéf hradeckého klubu Miroslav Volejník.

Toto tradiční přání se někdy splnit podaří, někdy je to horší. Pro soupeřky. V případě Hradce letos šlo jen o úspěchy dílčí. Spočívaly v tom, že v domácím zápase základní části vzdoroval první čtvrtinu (25:25), na hřišti soupeřek dokonce celý poločas (31:33).

Vysokým porážkám o 32 a 34 bodů se přesto nevyhnul a výhled na rozdíl ve skóre někde mezi 20 až 35 body se jeví jako reálný i pro tři nadcházející semifinálové souboje. „My chceme hrát běhavý basketbal, hrát poctivě. A i když je USK jasným favoritem, my nic nevzdáváme. Bývají to dobré zápasy, těšíme se,“ pokračuje šéf hradeckého klubu.

Úvaha o třech zápasech sice patří do oblasti, která není předem stoprocentně daná, ale pokud by se série protáhla nad ony tři nezbytné výhry pro šampionky v prvních třech zápasech, bylo by to prvotřídní překvapení. A to i proto, že USK i letos směřuje za devátým titulem v řadě, v těch osmi předcházejících sezonách prohrálo jen dvakrát. Před osmi lety v základní části a o dva roky později ve finálové sérii, v obou případech s dnešními Žabinami Brno.

Program zápasů středa: USK Praha - Hradec (18)

so 30. 3.: Hradec - USK Praha (16)

út 2. 4.: USK Praha - Hradec (18)

● případné další zápasy

čt 4. 4. v Hradci

so 6. 4. v Praze

„Jsme realisté, známe sílu soupeřek, pro nás je to ale výborná příprava na závěr sezony, ve kterém budeme pravděpodobně hrát o bronz,“ netají Volejník.

Aby obrázek byl úplný, sluší se připomenout, že v novém tisíciletí Hradec v basketbalové lize nad USK nevyhrál ani jednou, což už dohromady čítá 64 prohraných zápasů.

Spíše než výčet historie, byť v tomto případě nedávné, pro hradecké Lvice je ale důležitá přítomnost. A ani ta není k jejich ambicím nijak milosrdná, vždyť USK bude mít semifinálovou sérii jako přípravu na final four Evropské ligy. Lepší známku současné kvality a síly tohoto týmu snad ani není třeba zdůrazňovat.

„Pro USK to bude příprava na finálový turnaj Evropské ligy, což také o něčem svědčí. Pro nás bude důležité odehrát celé semifinále se ctí,“ připomíná manažer hradeckých Lvic.

Pro Hradec nejsou souboje v play off s USK zdaleka něčím novým. V poslední době se s ním dvakrát utkal ve finále, loni, stejně jako letos, už v semifinále. A to proto, že mu nevyšlo předsevzetí umístit se v základní části do třetího místa a tím se už v semifinále právě šampionkám z Prahy vyhnout.

Hradec do Prahy vyrazí s dobrou formou, kterou v minulých týdnech využil k zisku Českého poháru a následně k postupu 3:0 na zápasy přes Nymburk do ligového semifinále. V něm mu budou na začátku určitě chybět zraněné Mytušková a Lichtarovičová.