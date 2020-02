Vítězné vstupy rivalek do nadstavby, potvrdí je o víkendu?

Výhrou 86:61 v prvním zápase skupiny A nad pražskou Slavií totiž hráčky Hradce vykročily za konečnou druhou příčkou v dlouhodobé části, hráčky Trutnova si vítězstvím nad mladoboleslavskou Slovankou výrazně přiblížily účast v play off.

Právě tyto mety si obě družstva před startem nadstavby vytýčila jako hlavní cíl a už o víkendu je mohou mít ještě blíže, to platí v případě Hradce, nebo dokonce s předstihem dosáhnout, to pro Trutnov. Pokud totiž hradecké Lvice zítra v duelu druhého s třetím na domácí palubovce porazí KP Brno, zvýrazní svůj náskok na druhé příčce. Trutnov v případě nedělní výhry na palubovce posledních Strakonic již nebudou moci o play off přijít.

Vstup do nadstavby ale nemělo ani jedno družstvo příliš snadný, byť každé v jiné části utkání.

Lvice v duelu se Slavií v jeho úvodu, outsider z Prahy totiž potvrdil pověst nevyzpytatelného soupeře a první půli prohrál jen o tři body. „V prvním poločase to nebylo vůbec jednoduché, ale celkově jsme byly týmovější a kvalita byla na naší straně,“ uvedla trenérka Hradce Romana Ptáčková.

Znát to bylo hlavně po přestávce. Už třetí čtvrtina totiž ukázala převahu domácích (27:17) a čtvrtá ji ještě zvýraznila (23:11).

To Trutnov šel za výhrou 78:71 jinou cestou. Skvěle zvládl úvodní čtvrtinu (27:14), pak ale polevil a do poslední vstupoval s jednobodovým mankem 54:55. „Úvod byl z naší strany až moc dobrý. Někdy to tak bývá, že při hladkém vedení poleví koncentrace, a nám se přesně to stalo,“ řekl k tomu trenér Trutnova Michal Martišek. „V nejkritičtějších momentech v posledních dvou třech minutách jsme byli lepším týmem a zápas jsme zvládli,“ dodal s úlevou.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Hradecký kraj