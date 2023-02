Hradecká koučka po výhře v derby: Chuť hrát byla z naší strany enormní

Po dominantním výkonu své soupeřky deklasovaly 93:55 a nechaly alespoň na chvíli zapomenout na to, co je v aktuální sezoně provází. „V týdnu jsme opět přišli o dvě hráčky ze základní pětky, které se do ní ale posunuly kvůli zraněním jiných hráček,“ posteskla si trenérka hradeckého družstva Romana Ptáčková.

V derby to ale znát nebylo. Ještě tak první poločas se dal hodnotit jako alespoň trochu vyrovnaný, o druhém se to nedalo říct ani zdaleka. Ostatně hráčky Trutnova v něm dokázaly dát jen 23 bodů. „Byli jsme tentokrát lepší ve všem, jak v obraně, tak v útoku, v nasazení. Chuť hrát byla z naší strany od začátku enormní,“ potěšilo hradeckou trenérku.

„Škoda, že jsme v závěru poločasu uspěchali střelu a dovolili domácím odskočit na patnáct bodů. A druhý poločas nesnesl z naší strany žádná kritéria, byl to absolutně odevzdaný výkon, za který jsme si jiný výsledek ani nezasloužili,“ musel uznat Michal Martišek, kouč trutnovského družstva

Drobnou polehčující okolností špatného výkonu hostujícího týmu tak jen může být fakt, že i na jeho sestavě se podepsala zranění. „Už v prvním poločase jsme přišli o dvě hráčky základní pětky Finkovou a Tomašickou,“ poznamenal trenér Martišek.

Pro domácí tým šlo o předposlední utkání základní části, před posledním duelem v Brně proti KP mu patří v tabulce šestá příčka s jistou účastí v play off.

Družstvo Trutnova zůstalo po prohře v Hradci v tabulce předposlední a má nyní daleko nabitější program než jejich rivalky. Už ve středu totiž zajíždějí k dohrávce do Ostravy, o víkendu budou hosty mistrovského USK Praha a základní část zakončí domácím utkáním s Chomutovem.