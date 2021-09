Vítězství oslabení navzdory. Bojovaly jsme jako lvice, zní z Hradce

Horší zprávou je, že se na herním vstupu do sezony, v níž budou obhajovat stříbrné ligové medaile, změny v kádru a zranění hráček projevily.¨Tím lepším a příjemnějším zjištěním ale je, že to oslabený tým Hradce Králové překonal a první zápas sezony vyhrál, byť to na hřišti naopak posíleného Chomutova vůbec neměl lehké.