Přece jen postup: Spadl nám kámen ze srdce, radovala se hradecká trenérka

Stálo je to mnohem více úsilí, než se všeobecně čekalo, ale nakonec se jim to podařilo. Basketbalistky Hradce Králové si totiž i letos zahrají ligové semifinále poté, co se v boji o něj musely popasovat s hodně nepříjemným soupeřem. Na postup přes Chomutov totiž potřebovaly maximální počet pěti zápasů.