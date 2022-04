Basketbalistky USK zaútočí na šestnáctý titul, ve finále vyzvou Žabiny

Série se hraje na tři vítězné zápasy a jméno šampionek může být známé již v úterý 19. dubna. Nejpozději se o vítězi rozhodne o čtyři dny později.

„Naším cílem je jednoznačně obhájit titul. I když jsme v situaci, která je pro nás těžká, musíme se na následující zápasy totálně koncentrovat a odehrát je s plnou vážností a nasazením,“ řekla trenérka pražského týmu Natália Hejková.

Úřadující šampionky mají čerstvě za sebou vyvrcholení Evropské ligy, v níž po porážkách s Fenerbahce Istanbul a Salamancou skončily čtvrté. Po Final Four se jim navíc rozrostla marodka. K již zraněné Barboře Bálintové, Aleně Hanušové a Simoně Sklenářové se přidala s ramenem laborující španělská střelkyně María Condeová. Slovinská rozehrávačka Teja Oblaková zase dohrála finálový turnaj v Istanbulu se zlomeným nosem.

„Teja nastoupí asi s maskou, ale u Condeové je start na 99,9 procenta vyloučený. Uvidíme, jak se to bude dát točit. Snažily jsme se zregenerovat, ale tím, jak je tým rozbombardovaný, se únava zvyšuje. Snad vydržíme ještě tyto zápasy,“ uvedla Hejková.

Úřadující mistryně z USK budou usilovat o dvanáctý titul v řadě. Pražanky v domácí soutěži vládnou nepřetržitě od roku 2011 a aktuálně mají sérii 242 vítězství. Naposledy prohrály právě se Žabinami (tehdy IMOS Brno) ve třetím finále před devíti lety. Brněnský celek drží v lize i maximum s 256 výhrami za sebou.

„O té naší sérii víme. Počítáme však s tím, že Brno bude motivované a bude chtít využít našich problémů. Předcházející zápasy nejsou důležité. Hlavní je teď nastoupit do každého zápasu s maximální koncentrací, abychom to co nejlépe zvládly,“ doplnila Hejková.

Zatímco Pražanky se do finále probojovaly přes Ostravu a KP Brno, Žabiny vyřadily Slovanku a loňského vicemistra z Hradce Králové. Do finále se dostaly po třech letech a mohou získat patnáctý titul v historii. Brněnský celek také v této sezoně vyhrál při absenci USK Praha domácí pohár, poté triumfoval v Evropské basketbalové lize (EWBL). Dostal se také do osmifinále Eurocupu.

„Do série vstupujeme po čtrnáctidenní herní pauze, kterou jsme využili k fyzickému i mentálnímu doplnění sil a samozřejmě také k přípravě na finálového soupeře. Přestože již v tuto chvíli jsou sezonní cíle v podstatě naplněny, určitě neplánujeme finálovou sérií proplout bez boje,“ uvedl na webu brněnského klubu asistent trenéra Jakub Gazda.

V této sezoně Žabiny s USK prohrály na vlastním hřišti o 22 bodů (69:91) a v Praze dokonce o 50 (45:95). „Budeme se snažit odehrát co nejvyrovnanější sérii a týmu USK cestu za obhajobou co nejvíce znepříjemnit. Již v minulosti jsme ukázali, že s USK dokážeme odehrát velmi slušné zápasy, a od toho se chceme odrazit,“ dodal Gazda.