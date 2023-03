Basketbalistky USK Praha deklasovaly Slovanku i v druhém čtvrtfinále

Basketbalistky USK Praha porazily Slovanku rozdílem třídy i v druhém čtvrtfinálovém duelu a po dnešní výhře 113:35 je dělí jedno vítězství od semifinále ligového play off. Očekávaný postup by měly účastnice Final Four Evropské ligy stvrdit v pátečním třetím zápasu, jenž se bude hrát opět v jejich hale Královka.