Písek i Ústí v lize basketbalistů dál stíhají vedoucí Nymburk

Písečtí Sršni zlomili zápas až v poslední čtvrtině, kterou vyhráli 29:19. V úvodu závěrečné desetiminutovky si domácí hráči pomohli čtyřmi trojkami, přitom za celý zápas jich dali jenom sedm z 33 pokusů, a vypracovaný náskok už uhájili. O čtyři písecké trojky se postaral Filip Novotný, kterého trenér Jan Čech označil za x-faktor zápasu.

„Byl to on, kdo nás spasil a nastartoval,“ řekl kouč o autorovi 14 bodů, který se dvakrát zpoza oblouku trefil v klíčové pasáži v úvodu čtvrté čtvrtiny. „My máme na něčem založenou hru, a když dáme za první poločas jednu trojku, tak... je to hodně těžké,“ doplnil kouč.

V píseckém dresu se o celkem 45 bodů postarali Jan Karlovský a Martin Svoboda, který k 21 bodům přidal 17 doskoků a spolu s deseti získanými fauly zkompletoval nezvyklý triple double. Nejlepším ostravským střelcem byl s 15 body Lamb Autrey. Jeho tým po sérii tří vítězství prohrál podruhé za sebou a zůstal osmý v tabulce.

Ústecký basketbalista Tomáš Vyoral se chystá k zakončení na koš Jindřichova Hradce.

Jindřichovu Hradci se v Ústí nad Labem dvakrát podařilo jít do vedení z dvouciferné ztráty. Favorizovaní domácí vedli ještě v závěru třetí části o 15 bodů (74:59), ale soupeř začal poslední část třináctibodovou šňůrou a zápas dospěl do dramatické koncovky.

Severočeši čtvrtou výhru za sebou uhájili z trestných hodů, poslední dva proměnil kapitán Ladislav Pecka, s 22 body a 11 doskoky nejlepší domácí hráč. Jindřichův Hradec se nedočkal druhé výhry v sezoně a připsal si šestou porážku za sebou navzdory 28 bodům Colsona Bajemy.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 13. kolo Písek - Ostrava 89:78 (29:21, 46:43, 60:59)

Nejvíce bodů: Karlovský 24, Martin Svoboda 21, Novotný 14 - Autrey 15, Škranc 13, Sidarevičius a Michal Svoboda po 12. Ústí nad Labem - Jindřichův Hradec 96:91 (31:23, 51:48, 79:68)

Nejvíce bodů: Pecka 22, Varner 17, Oguama 13 - Bajema 28, Fairweather 14, Valentíny 12.