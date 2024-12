Basketbalistky Chomutova vyšly z brněnského víkendu s prázdnou

Hvězdou zápasu se stala Petra Malíková, která dala 25 bodů včetně pěti trojek. Suverénní lídr soutěže USK Praha zdolal v derby Slovanku vysoko 100:33. Francouzka Valériane Ayayiová k tomu přispěla triple doublem za 14 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí.

Chomutov sice po třech čtvrtinách, v nichž se oba týmy v ofenzivě trápily, vedl 36:33, ale koncovku zápasu nezvládl. Velkou zásluhu na obratu KP měla Malíková, která v posledním dějství proměnila všech pět svých trojkových pokusů. Brňanky zvítězily i bez opor Kateřiny Galíčkové a Dominiky Hynkové.

„V menší rotaci nebylo tolik sil na útok, měly jsme těžší nohy. Ale zaměřily jsme se na obranu, bojovaly a v koncovce zápas zlomily. Takové vítězství nám hodně pomůže do dalších utkání,“ řekla Malíková. Její tým oplatil soupeři říjnovou porážku, bodově se na Chomutov dotáhl a díky lepšímu skóre ho vystřídal na pátém místě.

Nejlepší střelkyní hostů byla s 11 body Anna Rylichová. „Naším hlavním problémem byly ztráty. Na konci třetí čtvrtiny, kdy jsme vedly o pár bodů, jsme měly Brno více zaříznout. To se nám nepovedlo, soupeř dal pár rychlých trojek a my to už neobrátily,“ uvedla Rylichová.

USK navázal na říjnovou výhru nad Slovankou 111:40 dalším jasným vítězstvím. Kromě Ayayiové se výrazně prosadily další zahraniční opory obhájkyň titulu. Američanka Brionna Jonesová zaznamenala 24 bodů a 14 doskoků, Nizozemka Emese Hofová měla 16 bodů a 13 doskoků.

Basketbalová Chance liga žen 11. kolo Tany Brno - Chomutov 63:50 (16:11, 24:20, 33:36)

Nejvíce bodů: Malíková 25, Vondráčková 14, Kopecká 8 - Rylichová 11, Fučíková 10, Rokošová 7. USK Praha - Slovanka 100:33 (31:5, 59:17, 88:24)

Nejvíce bodů: Jonesová 24, Hofová 16, Ayayiová 14 - Zítková 12, Soukupová 6, Tomanová a Lukačková po 5