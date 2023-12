Basketbalistky USK Praha před vánoční pauzou jasně přehrály Trutnov

Úřadující šampionky z USK táhla na Královce María Condeová, která nastřílela 21 bodů. Trenérka Natália Hejková rozložila zátěž rovnoměrně na celý tým a každá z hráček zaznamenala alespoň osm bodů. V dresu Trutnova naopak ani jedna hráčka neměla dvojciferné skóre, nejlepší Tereza Králová dala devět bodů.

Žabiny v Chomutově po vyrovnané úvodní čtvrtině odskočily až na jedenáct bodů a výhru uhájily, přestože domácí v závěru třetí čtvrtiny stáhly manko na jediný bod. „Středeční eurocupový zápas nám vzal hodně sil. Asi víc, než jsme si myslely. Dneska jsme nepředvedly to, co bychom chtěly. Ale výhry si ceníme. Levhartice naše chyby trestaly a my jsme jim daly až příliš moc šancí s námi hrát vyrovnaně,“ zhodnotila duel v tiskové zprávě Petra Záplatová, s 19 body nejlepší střelkyně vítězek. O bod více dala chomutovská Najai Wynnová-Pollardová.

Basketbalová Chance liga žen 11. kolo Chomutov - Žabiny Brno 72:79 (19:22, 38:45, 58:61)

Nejvíce bodů: Wynnová-Pollardová 20, Kadlecová 13, Rylichová 10 - Záplatová 19, Hamzová 14, Cunaneová 12. Slavia Praha - Ostrava 79:66 (17:17, 39:29, 60:48)

Nejvíce bodů: Hanušová 24, Dubniuková 21, Rokošová 12 - Paganová 15, Káňová a Littleová po 11. USK Praha - Trutnov 111:42 (35:12, 58:25, 73:32)

Nejvíce bodů: Condeová 21, Oblaková a Magbegorová po 14 - Králová 9, Finková 8, Rokkanenová 7. 19:30 Brandýs nad Labem - Tany Brno.