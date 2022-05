Kouč basketbalistů ústecké Slunety: Náš sen chceme ještě posunout

„Jsme v situaci, v níž Ústí nikdy nebylo. Ta šance na medaili je letos obrovská a nevíme, kdy se to bude opakovat. Každý to má v hlavě. Neříkám, že bychom brečeli, kdybychom medaili nezískali, ale určitě bychom byli zklamaní,“ neskrýval ústecký kouč Jan Šotnar.

Na soupeře v bitvách o bronz vypadá Brno, které své semifinále ztrácí 1:3 na zápasy s Opavou. Sluneta už vypadla s Nymburkem podle očekávání v sérii 0:4, ale multišampion to zase tak úplně snadné neměl.

„Zahrát špatně, mohlo by to vypadat ještě hůř. Porážky o 20 bodů nás mrzí, jsou to pořád porážky, ale bylo vidět, že fanoušci nám je dokážou odpustit. Atmosféra byla hrozně fajn, lidé si přišli historický moment užít. Jsem rád, že jsme jim nabídli aspoň část vyrovnaných pasáží, že to nebylo jasné od začátku. Lidé dokážou porovnat kvalitu kádrů, viděli, že se snažíme,“ vypíchl kouč.

Sluneta čelila nejen výrazné převaze hráčského kádru, těžké to měl i trenér, který v NBL působí teprve rok a kus. „Hrajeme nejen proti kvalitním hráčům, ale i kvalitním trenérům. A připravit něco proti koučům, kteří jsou zkušenější a určitě i lepší než my, je složité. Snažíme se vymyslet taktické varianty, ale ty můžete použít ve třech čtyřech útocích a v zápase je těch útoků padesát šedesát. Logicky narazíte na celkový koncept týmu, který má Nymburk na evropské úrovni a my se snažíme být top české ligy.“

To by Sluneta potvrdila ziskem medaile v sérii o bronz. „Ať už to dopadne jakkoliv, bude pro nás sezona úspěšná a skončíme s klidnou duší. I čtvrté místo by byl obrovský úspěch. Ale v každém hráči to je, že chce vyhrávat. V žádném zápase do konce sezony už nebudeme favoritem, ale chceme ten náš sen posunout ještě dál,“ přeje si Šotnar.

V sérii s Nymburkem nikoho nešetřil na medailové bitvy. „Hráči by mi to ani neodpustili, kdybychom do zápasu vstoupili s tím, že se budeme šetřit. Oni mají semifinále za odměnu, zaslouží si ho. A měřit se s evropskou obranou i evropským stylem pískání je přínosné. Je to tvrdší, agresivnější, na to nejsme zvyklí.“

Pro Slunetu je letošní sezona nezvykle dlouhá, únavu ovšem přebíjí symbióza v týmu, herní i lidská. „Někteří měli naplánované jiné věci na tohle období, ale když koukáme na hráče Pardubic, jak už jsou na dovolené u moře, rozhodně jim nezávidíme. Rádi budeme ještě pár týdnů pospolu, užíváme si každý trénink, každou cestu na zápas, regeneraci. Ani po porážkách na sebe nekoukáme nevraživě, naopak se na sebe těšíme.“