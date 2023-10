Basketbalisté ústí šponují sérii, vicemistři z Děčína padají

„S Nymburkem je těžké hrát, když ho necháte udělat několik bodových šňůr, jako tomu bylo ve druhé, třetí i čtvrté čtvrtině. V obraně jsme z různých důvodů stále na padesáti procentech loňského výkonu, máme tedy na čem pracovat. Snad příště budeme zase o trochu lepší,“ věří děčínský kouč Tomáš Grepl.

Pět hráčů Nymburka dalo 11 nebo více bodů, v týmu Děčína byli Maksim Šturanovič s 19 a Matěj Svoboda s 18 body příliš osamoceni. „Opticky jsme mohli odehrát o trochu lepší výsledek, ale na druhou stranu nejsme tam, kde bychom chtěli být. Přinutili jsme Nymburk k 17 ztrátám, tedy naše obrana především v první a třetí čtvrtině nebyla špatná. Ale celkových 24 ztrát je moc. Nejsme schopni si vážit míče, proto je výsledek takový, jaký je,“ mračil se trenér.

Nymburský kouč Francesco Tabellini Armex ocenil za bojovnost: „Děčín je vždy těžký protivník a dnes si opět zasloužil svou přezdívku Válečníci. My jsme hráli solidní utkání a nejvíce mě těší, že se na výhře podíleli všichni a každý přidal nějakou cihlu do zdi.“ Zápas se lámal v úvodu druhé půle, kdy Armex nejprve stáhl ztrátu na tři body, jenže domácí mu vzápětí další šňůrou frnkli na jedenáctibodový rozdíl.

„Konečné skóre asi úplně neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Na začátku druhého poločasu jsme byli pozadu jen o tři body, ale pak přišly zbytečné chyby, snažili jsme se rychle zakončovat a chyběla nám větší trpělivost. A nakonec je to skoro o dvacet bodů. Bylo to od nás dobré, ale na Nymburk to nestačilo,“ uznal střelec zápasu Maksim Šturanovič.

Ústí rozjelo ligu třemi prohrami a rychle reagovalo výměnou rozehrávače, Rosse nahradil Autrey. Od té chvíle jen vyhrává, aktuálně drží nejdelší vítěznou sérii v lize a začíná zvolna atakovat svůj vlastní klubový rekord; loni Sluneta porazila 11 soupeřů v řadě.

V Brně se mohla spolehnout na dva dvacetibodové střelce Ladislava Pecku (26) a Tye Nicholse (21), Lamb Autrey navíc těsně nedosáhl na triple double, zaznamenal 14 bodů a po devíti doskocích a asistencích.

„V poločase jsme vedli o deset, pak jsme trochu zbytečně ztratili koncentraci. To ale nic nemění na tom, že jsme 35 minut byli lepším týmem. Nechali jsme soupeře na 70 bodech, což je dobrá vizitka naší obrany,“ vypíchl ústecký pivot Ladislav Pecka. I kouč Jan Šotnar chválil: „Myslím, že jsme dnes ukázali kvalitu, ale určitě dokážeme hrát ještě líp.“