Nymburk vyhrál i třetí semifinále s Ústím a je krok od postupu do finále

Sluneta držela s mistrovským týmem krok jen v prvním poločase. Úvodní čtvrtinu prohrála o čtyři body a ve druhé hrála s Nymburkem vyrovnaně. Po přestávce se sice domácí dotáhli na rozdíl jediného bodu, pak ale hosté přidali a rozdíl ve skóre začal narůstat. V závěru třetí části Nymburk desetibodovou šňůrou odskočil a další šanci soupeři nedal.

Nakonec Středočeši téměř přesně zopakovali výsledek z předchozího utkání, které vyhráli 100:72. „V první půli nás domácí prověřili. Udělali jsme nějaké chyby a naše ztráty dovolily domácím se chytit. Ale ve druhé půli jsme to zlepšili a dovedli zápas k výhře. Pomohly nám zisky po ztrátách soupeře, tam odváděl dobrou práci Kuba Tůma. Mám rád, když hráči udělají něco navíc jako dnes on. Pomohlo nám to zas odskočit a nakopnout nás,“ řekl nymburský kouč Aleksander Sekulič.

Nejlepším střelcem zápasu byl kapitán Nymburka Vojtěch Hruban, který dal 20 bodů včetně tří trojek, double double zapsal s 13 body a 10 asistencemi Colbey Ross. Domácí tým střelecky táhl s 16 body Kaleb Joseph, Lamb Autrey dal 11 bodů a přidal 10 doskoků.

„Věděli jsme, že Ústí bude doma silný soupeř a první půlku to potvrdilo. Kdykoli jsme odskočili, tak se dostali zpátky po našich chybách. Do třetí čtvrtiny jsme ale nastoupili s větším nasazením, Ústí trochu došly síly. My si to pak v klidu pohlídali,“ uvedl nymburský rozehrávač Jakub Tůma.