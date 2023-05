Opavský asistent Vlček: Brzo jsme Nymburku ukázali, že je bez šance

„Hned na začátku jsme trefili trojky a uklidnili se. Hlavně jsme se mohli opřít o obranu, tam byl asi největší rozdíl oproti ostatním zápasům. Udržet Nymburk na padesáti osmi bodech je super,“ pochvaloval si opavský křídelník Jan Švandrlík. „Pokud tak budeme pokračovat, věřím, že ještě jedno potřebné vítězství urveme.“

Rovněž opavský pivot Martin Gniadek vyzdvihl vstup do utkání a obranu. „Na soupeře jsme si víceméně zvykli, víme, co dělá, víme, kdo je střelec, kdo ne,“ uvedl. „Opět byla úžasná atmosféra. Hosté neproměnili hodně šestek (12 z 27) a je to i díky tomu, že druhý poločas je stříleli proti tribuně, která mávala, skákala a dělala vše pro to, aby je nedali.“

Nymburský pivot Petr Benda přiznal, že nemohou najít na soupeře recept, jak na útočné, tak obranné polovině hřiště. „I když se snažíme hrát agresivně, tak v posledních vteřinách při jejich akci někde propadneme a oni nás potrestají,“ povzdechl si Benda, který má s Nymburkem 14 titulů. „Dnes jsme byli v útoku zase úplně mimo, snažili jsme se jen improvizovat. Musíme přijít na to, jak dávat jednoduché koše, abychom se na každý nenadřeli.“

Jakub Mokráň z Opavy přichází o míč v souboji s Martinem Křížem z Nymburka.

Hostující trenér Ladislav Sokolovský se zlobil, že nezačali úplně naplno. „A přitom se o tom bavíme,“ podotkl. „Domácí se chytnou, naši hráči si přestanou věřit, podlehneme atmosféře, tomu, že se nám v posledních zápasech nedaří, a nedáme otevřené střely, neproměníme šestky. Nejsme schopni plnit pokyny a necháme Opavu hrát.“ Když Carl ve 27. minutě zasmečoval do koše, Opavští vedli o 23 bodů – 59:36. Domácí příznivci šíleli a nymburská lavička jen sklesle seděla. Leč pro Nymburk bylo ještě hůř, ve 33. minutě prohrával o 24 bodů, ve 36. po dvou trestných hodech Zbránka 52:80. Vše završila Farského trojka.

„Měli jsme nastavené hlavy tak, že na ploše urveme každý centimetr. Velmi brzo jsme Nymburským ukázali, že jsou bez šance, a oni odpadli,“ řekl asistent opavského trenéra Kryštof Vlček. „Pro diváky je super, že jsme vyhráli o tolik, ale pořád je to jen jeden playoffový bod. Je to však dárek pro fanoušky, kteří opět přišli v tak velkém počtu.“

A že Nymburk odpadl? „To může být i součást taktiky – zápas odevzdat a soustředit se na další, když viděli, že jim to nejde,“ upozornil Vlček. „Byli jsme ale lepší ve všech směrech kromě bodů z rychlých protiútoků.“