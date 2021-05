Basketbalisté Nymburka jsou po další výhře nad Brnem blízko finále

Nejlepším střelcem druhého semifinálového zápasu byl stejně jako v úterý Retin Obasohan, který dal 22 bodů. Deset bodů zaznamenal z trestných hodů, kterých střílel patnáct.

Rozhodčí odpískal 15 faulů na belgického reprezentanta, jehož počínání na hřišti se nelíbilo brněnskému trenérovi Lubomíru Růžičkovi. „Jestli je tohle nejlepší obránce ligy... Neustále padá, pořád je na zemi, provokuje naši lavičku. Ten jeho Hollywood je smutný,“ prohlásil Růžička.

Pozastavil se také nad menším vytížením českých hráčů v týmu dlouholetého suveréna soutěže. „Mrzí mě, že reprezentant do 20 let František Rylich dnes nehraje ani minutu a reprezentant Petr Šafarčík hraje posledních osm minut. Je to smutné. Gratuluji Nymburku k výhře a snad se lidi zamyslí, kam kráčí český basket,“ řekl kouč Brna.

Hosté prohrávali v poločase o 26 bodů, ale druhou část zápasu o bod vyhráli. Dvacet bodů Brna nastřílel Richard Bálint. „Chyběli nám dva hráči ze základní pětky a to bylo hodně znát, hlavně na doskoku. Chyběly nám i body. Do domácího zápasu chceme jít s vůlí zvítězit a druhá půlka zápas nám ukázala, že na ně alespoň trochu máme a že s nimi můžeme hrát,“ uvedl mladý reprezentant.

„Podařilo se nám udržet koncentraci, přestože soupeř chtěl poslat zápas jiným směrem z pohledu fyzičnosti. Ale to je pro nás dobře, protože nás to drží v pozornosti a připravené,“ řekl nymburský kouč Oren Amiel. „Do druhého poločasu jsme chtěli nastoupit agresivněji než oni, zase se odpíchnout od obrany. Na hřišti to trochu jiskřilo. Zápasy play off jsou tvrdší než jiná utkání v lize, ale to k tomu patří,“ řekl domácí rozehrávač Jakub Tůma.