Opavští basketbalisté vyhráli předehrávku v Brně a vedou NBL

Žádný tým se v utkání nedostal do dvojciferného náskoku, ale Brňané byli ve vedení od osmé až do 35. minuty. Obhájci titulu otočili skóre osmibodovou šňůrou od stavu 65:70 a pak už soupeře před sebe nepustili. Domácí mohli v poslední sekundě vyrovnat, ale těžká střela Šimona Svobody v koši neskončila.

„Myslím si, že jsme 37 minut byli lepší. Připadalo mi, že jsme se lekli toho, že můžeme vyhrát, a byli jsme takoví nejistí. Opava to potrestala. Rozhodlo, že oni mají takových zápasů odehraných víc,“ konstatoval asistent brněnského kouče Jan Pavlík.

Nejlepším střelcem zápasu byl domácí pivot Tomas Zdanavičius s 19 body. V opavském dresu dal o tři méně Jakub Slavík, čtyři trojky a 14 bodů zaznamenal Jan Švandrlík a Šimon Puršl si připsal double double za 11 bodů a 12 doskoků.

„Koncovka byla i trochu o štěstí, ale my jsme si to zkušeně pohlídali,“ uvedl asistent opavského trenéra Kryštof Vlček. „Bylo důležité, že nám Brno neuteklo, protože my jsme celý zápas ztráceli. Brno nedokázalo utéct na dvouciferný náskok a to rozhodlo,“ doplnil Švandrlík.