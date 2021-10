Výborné východočeské derby. Hradci zkazil náladu zpackaný závěr

Dvě a půl minuty před koncem se po proměněných trestných hodech Pešakoviče zdálo, že Hradec směřuje v derby k tomu, aby navázal na necelý rok starou domácí výhru.



Tehdy první nad svým rivalem v ligové soutěži od chvíle, kdy se do ní po čtvrtstoletí vrátil.

Dvě Pešakovičovy šestky totiž potvrdily mírný náskok Královských sokolů, kteří si jej v posledních minutách udržovali na čtyřech až pěti bodech. Do posledních desítek vteřin šli za vedení 90:86.

Jenomže pak hosté z Pardubic předvedli závěr, jaký se jen tak nevidí. Domácím v něm totiž povolili jen dva body, zatímco sami jich nastříleli deset, a mohli se tak radovat z vítězství, kterým rivalům vrátili ústrky z minulé sezony. Vedle již zmíněné porážky v lize také za tu v Českém poháru, která Hradci přinesla historický bronz.



„Zdálo se mi, že celý zápas se to tak nějak táhlo, ale spíš jsme to vítězství měli v držení my, a oni nám ho v závěrečných dvou třech minutách sebrali,“ uvedl hradecký rozehrávač Adam Goga.

Zápas přinesl tak vyrovnaný průběh, že snad ani vyrovnanější být nemohl. První čtvrtinu vyhráli Hradečtí o jediný bod, druhou jim to stejným poměrem hosté vrátili, do čtvrté šli domácí se čtyřbodovým náskokem. Ten měli také chvíli před koncem, přesto jim to nestačilo. „Hlavně v závěru jsme to hráli velmi individualisticky a nepůjčili jsme si míč,“ vidí jednu z příčin Goga.



Derby přineslo zápas dvou družstev z horní poloviny tabulky a na úrovni hry to bylo znát. Pomohlo k ní i téměř vyprodané hlediště, do hale v Třebši přišla jedna z největších návštěv od chvíle, kdy se před třemi lety Hradec mezi elitu vrátil.

„Díky moc fanouškům z Hradce a také díky našemu fanklubu, který je pro nás důležitý každý zápas,“ uvedl kouč Pardubic Dino Repeša.

Domácí Královští sokoli byli kousek od výhry. „Bylo to výborné utkání, my jsme v podstatě kontrolovali osmatřicet minut, ale poslední dvě minuty jsme neskórovali. Pardubice to v této části zápasu ovládly a vyhrály v koncovce,“ mrzelo kouče domácího Hradce Lubomíra Peterku, „škoda, dřeli jsme.“

Královští sokoli si do tabulky zapsali druhou porážku za minulý týden a s bilancí čtyř výher a stejného počtu porážek je o víkendu čeká nejtěžší možný soupeř, k dalšímu zápasu totiž vyrazí na hřiště mistrovského Nymburka.