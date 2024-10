Pardubický rozehrávač Lukeš: Musíme předvést soudržnost a bojovnost

Před středečním duelem pardubických basketbalistů na půdě ligového nováčka z Jindřichova Hradce (od 18 hodin) je třeba si říct natvrdo: Prohrát i tenhle zápas už by byl fakt průšvih. Následně v sobotu totiž Beksa vyzve na Dašické znovu extrémně silný Nymburk a začít sezonu 0–5 s tím, že pak jedete do Brna, to vážně nechcete. Zatím jsou ty porážky v řadě stále „teprve“ tři.