Je to super zážitek, radoval se opavský Šiřina po výhře nad Nymburkem

„Je to super zážitek,“ pochvaloval si opavský rozehrávač Jakub Šiřina. „A ještě když jsme hráli před největší návštěvou této sezony nejen v naší hale, ale v celé lize.“

V hledišti bylo téměř tisíc diváků.

„Oni mají lví podíl na tom, že jsme Nymburk porazili,“ dodal Šiřina. „Rozhodl náš vstup do utkání, kdy jsme soupeři dali jasně najevo, že se dneska jdeme porvat o výhru, což bylo důležité.“

Opavští ve 3. minutě po trojce Gniadka vedli 11:2 a hosté si brali oddechový čas. V 15. minutě byl stav 36:20.



„Věděl jsem, že i když vedeme o šestnáct bodů, tak není hotovo. Soupeř zúžil sestavu a pro nás je odměna, že proti nám hrál Nymburk ve složení, v jakém nastupuje v evropských pohárech,“ upozornil opavský trenér Petr Czudek.

Nymburk dokázal jen dvakrát vyrovnat – ve 27. minutě trojkou Hardinga na 60:60 a 28 vteřin před koncem opět Hardingovým košem na 98:98. Leč vzápětí Gniadek proměnil dva trestné hody a poslední útok už Nymburští nezakončili.

Ukázali Opavští svou sílu, když nezpanikařili, byť několikrát ztratili dvouciferné vedení?



„Nevidím klukům do hlavy, ale když se skóre najednou motá kolem plus dvou bodů, je to těžké,“ odpověděl Czudek. „V minulosti jsme vždy zahráli s Nymburkem dobře a prohráli. Dneska jsem říkal: Pojďme hrát výborně a pojďme vyhrát. Chtěl jsem, aby si to kluci takto v sobě nastavili. Spousta týmů hraje proti Nymburku uvolněně, dobře nějakou pasáž, čtvrtinu, poločas, jenže pak Nymburští rozhodnou svou kvalitou.“

Jak opavské hráče burcoval?

„V těch předchozích zápasech tam od nás nebyla taková ta víra, že to může jít,“ podotkl Petr Czudek. „Klukům jsem proto říkal: Pojďme do toho jako sebevědomý tým, hrajme a pojďme si pro vítězství.“

Opavští byli blízko výhře nad Nymburkem už v prvním utkání tohoto ročníku ligy v jeho hale, kde padli 89:91 až v prodloužení.

„Ty zápasy ale byly jiné,“ upozornil Czudek. „Doma sice byli v plné sestavě, ale ještě nebyli tak sehraní. Bylo vidět, jak jim to skřípalo. Hodně si pomohli individuálními výkony, než nějakou souhrou. Dneska už bylo vidět, že vědí, co chtějí hrát v obraně i útoku, ale chyběli jim Petr Benda a Vojta Hruban, což je pro Nymburk velká ztráta.“

To potvrdil i pivot hostů Luboš Kovář. „Jsou to naši nejzkušenější hráči. Scházeli nám do rotace,“ řekl. „Ale další je musejí zastoupit, což nám možná trochu chybělo. Jen dva kluci hráli nad své maximum – Harding a Palyza. Ostatní jsme se moc nepřidali.“

Jakub Šiřina připustil, že Hruban a Benda patří ke stěžejním hráčům hostů. „Ale pořád je to Nymburk, který má plno kvalitních hráčů a cizinců,“ podotkl.

Kovář přiznal, že zápas tentokrát neměli vůbec pod kontrolou. „Ani jednou jsme nevedli. A vždy, když jsme dotáhli ztrátu, přišla od domácích nějaká jednoduchá střela, nebo jsme udělali blbý faul a soupeř házel šestky. Pořád jsme však věřili, že Opavští na konci něco nepromění a dopadne to pro nás dobře. Bohužel,“ povzdechl si Luboš Kovář.